“대출 갈아타기도 막혔다”… 대환대출까지 LTV 규제 포함

부동산 대출규제 강화 첫날인 16일 서울 시내 한 은행에 대출 안내문이 설치돼있다. 뉴스1

금융당국이 최근 발표한 10·15 부동산 대책에서 기존 주택담보대출을 더 낮은 금리 상품으로 갈아탈 때 이용하는 ‘대환대출’도 주택담보인정비율(LTV) 규제 대상에 포함하기로 했다.

이로 인해 차주들이 금리 부담을 줄이기 위한 ‘대출 갈아타기’가 사실상 어려워졌다는 지적이 제기된다.

22일 국회 정무위원회 소속 추경호 국민의힘 의원이 금융위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 금융위는 “대환대출은 새로운 금융회사에서 취급하는 신규대출로 간주되기 때문에, 각 업권별 감독규정에 따라 LTV를 재산정하고 있다”고 밝혔다.

즉, 기존 대출을 상환하고 더 낮은 금리의 상품으로 옮기더라도 LTV 규제를 다시 적용받게 돼 대환이 제한되는 셈이다.

이번 조치로 서울 전역과 경기 12개 지역이 규제지역으로 묶이면서, LTV가 기존 70%에서 40%로 낮아진 만큼 해당 지역 차주들은 대환대출을 위해 기존 원금의 일부를 먼저 갚아야 하는 상황이 됐다.

앞서 정부는 지난 6·27 대출 규제 당시에도 생활안정자금 목적의 주담대 한도를 1억 원으로 제한하면서 대환대출을 포함시켜 논란이 일었다. 이후 9·7 대책을 통해 기존 주담대 차주에 대한 대환대출을 한시적으로 허용했지만, 이번 대책에서 다시 제약이 부활한 셈이다.

이에 따라 전문가들은 정부가 강조해온 ‘이자 부담 완화’ 기조와 상충된다고 지적한다. 한 금융권 관계자는 “대출 규제의 취지는 이해하지만, 기존 차주들의 금리 절감 기회까지 막는 것은 실수요자 부담을 키울 수 있다”고 말했다.

