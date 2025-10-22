신세계 ‘오메이징 페스타’ 참여… BC카드, 최대 7%포인트 적립

BC카드는 신세계 ‘오메이징 카드 페스타’에 참여해 이용금액에 따라 최대 7% 포인트를 적립하는 혜택을 제공한다고 21일 밝혔다.



26일까지 진행되는 ‘오메이징 카드 페스타’는 전국 신세계백화점 매장에서 ‘신세계 제휴 BC바로카드’ 결제 고객 대상으로 할인 혜택을 제공한다. 제휴카드는 2022년 최초 출시 이후 신세계백화점 할인 멤버십 혜택이 제공되는 카드로 ‘신세계 푸빌라 BC 바로카드’ 등 4종이다.



행사 기간 동안 신세계백화점 명품, 패션, 잡화 매장에서 제휴카드로 60만원부터 1000만원 이상 결제 시 이용금액에 따라 최대 7% ‘신백리워드’(신세계백화점 포인트) 적립혜택을 받을 수 있다. 또 5만원 이상 결제 시 결제금액에 따라 2개월부터 12개월까지 무이자할부도 이용할 수 있다.



김민권 BC카드 상무는 “앞으로도 BC카드는 신세계와 함께 즐겁고 합리적인 쇼핑 경험을 할 수 있도록 다양한 혜택을 마련하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지