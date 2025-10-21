세계일보

경찰, ‘캄보디아 송환’ 대전 피의자 1명 구속… 보이스피싱 혐의 수사

입력 : 2025-10-21 16:39:52 수정 : 2025-10-21 16:39:51
대전=강은선 기자 groove@segye.com

캄보디아에서 송환돼 대전경찰청에서 수사받는 피의자 1명이 구속됐다.

 

대전지법 송선양 영장 전담 부장판사는 20일 “도주 우려가 있다”며 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

 

A씨는 2023년 3월 보이스피싱 범죄에 연루돼 사기방조 등 혐의로 수사받고 있는 것으로 알려졌다. A씨는 캄보디아에서 범죄에 가담했다가 국내로 송환된 피의자 64명 가운데 한 명이다. 


