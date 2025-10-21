경찰, ‘캄보디아 송환’ 대전 피의자 1명 구속… 보이스피싱 혐의 수사

캄보디아에서 송환돼 대전경찰청에서 수사받는 피의자 1명이 구속됐다.

대전지법 송선양 영장 전담 부장판사는 20일 “도주 우려가 있다”며 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

A씨는 2023년 3월 보이스피싱 범죄에 연루돼 사기방조 등 혐의로 수사받고 있는 것으로 알려졌다. A씨는 캄보디아에서 범죄에 가담했다가 국내로 송환된 피의자 64명 가운데 한 명이다.

