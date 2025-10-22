"이거 하나 먹었다고 재판합니까?"…국감서 '초코파이 절도 사건' 질타

“지금 이거 하나 먹었다고 재판합니까?”

21일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 피해금 1050원의 이른바 '초코파이 절도 사건' 재판에 대한 질타가 나왔다.

해당 사진은 기사 특정 내용과 무관. 게티이미지뱅크

더불어민주당 서영교(서울 중랑갑) 의원은 이 사건을 요약한 손팻말을 들어 보이며 정재규 전주지방법원장에게 "초코파이와 커스터드가 얼마냐?"고 물었다.

정 법원장이 "1050원"이라고 답하자 서 의원은 "물류회사 하청업체 직원이 이거 하나 먹었다고 재판을 했다"고 지적했다.

서 의원은 "하청업체 직원은 (초코파이를) 먹으면 안 되느냐"며 "냉장고에 있는걸 먹어도 된다고 해서 먹은 건데 다툼의 소지가 있지 않으냐"고 따져 물었다.

이어 "지금 이 사건을 전주지법에서 항소심 중인데 (피고인은) 하청에, 하청에, 하청에 하청인 4차 하청업체에 근무한다"며 "이 사건 다시 잘 논의해달라"고 주문했다.

서영교 더불어민주당 의원이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 질의를 하고 있다. 뉴시스

정 법원장은 "잘 알겠다"면서 재판 과정에서 사건을 다시 들여다보겠다고 약속했다.

초코파이 절도사건은 전북 완주군의 한 물류회사 보안업체 직원인 A씨가 지난해 1월 18일 사무실의 냉장고 안에 있던 초코파이와 커스터드를 한 개씩 꺼내먹은 죄로 1심에서 벌금 5만원을 받은 사건을 말한다.

A씨는 경비업법에 따라 절도죄로 유죄를 받으면 직장을 잃을 수 있어 항소하고 무죄를 다투고 있다.

일명 '초코파이 절도 사건'에 대한 검찰시민위원회는 오는 27일 열린다.

검찰시민위원회는 2010년 도입된 제도로 검찰의 기소독점주의를 견제하고 수사·공소 제기의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 장치다. 사회적 이목이 쏠린 사건에 대해 시민이 참여해 수사나 기소, 영장 청구 등의 적정성을 심의한다.

