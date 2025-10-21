박찬욱 '어쩔수가없다' 청룡 12개 부문 후보에

영화 '어쩔수가없다'가 올해 청룡영화상에서 작품상·감독상 등 최다인 12개 부문 후보에 올랐다.

영화 '어쩔수가없다'의 박찬욱 감독. CJ ENM 제공

청룡영화상 사무국은 21일 46회 행사 각 부문 최종 후보를 발표했다. '어쩔수가없다'는 최우수작품·감독·남우주연(이병헌)·여우주연(손예진)·남우조연(이성민)·여우조연(염례한)·촬영조명·각본·음악·미술·편집·기술 등 신인 남녀 배우·감독 부문을 제외한 전 부문에서 후보가 됐다. '얼굴'은 10개 부문, '하얼빈'은 8개 부문, '좀비딸'과 '하이파이브'는 6개 부문 후보였다.

최우수작품상 부문엔 '어쩔수가없다'와 함께 얼굴·좀비딸·파과·하얼빈 등이 후보가 됐다. 감독상 부문엔 박찬욱·민규동·연상호·우민호·필감성 감독이 지명됐다. 남우주연상엔 이병헌·박정민·설경구·조정석·현빈이, 여우주연상 부문엔 손예진·송혜교·이재인·이혜영·임윤아가 후보가 됐다.

올해 청룡영화상은 다음 달 19일 여의도 KBS홀에서 열리며, KBS 2TV에서 생중계된다.

<뉴시스>

