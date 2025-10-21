푸홀스 에인절스 감독 후보 제외…샌디에이고로 가나

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 에인절스의 감독 유력 후보로 떠올랐던 앨버트 푸홀스가 에인절스 감독 후보에서 제외된 것으로 알려졌다.

MLB닷컴은 “미래 명예의 전당 헌액자이자 현재 페리 미나시안 단장의 특별 보좌인 앨버트 푸홀스가 공석인 에인절스 구단 감독 후보로 더는 고려되지 않는다”라고 소식통을 인용해 21일 전했다. 푸홀스와 에인절스의 협상이 결렬됐다는 의미다.

앨버트 푸홀스. AP연합뉴스

MLB닷컴은 “푸홀스가 후보에서 제외된 가운데, 에인절스에는 여전히 토리 헌터와 커트 스즈키라는 두 명의 내부 후보가 남아 있다”며 “두 선수 모두 과거 에인절스 소속이었으며 현재 미나시안 단장의 특별 보좌로 활동 중”이라고 전했다. 이밖에 닉 헌들리 텍사스 레인저스 특별 보좌, 라이언 플래허티 시카고 컵스 벤치 코치, 브랜든 하이드 전 볼티모어 오리올스 감독, 로코 발델리 전 미네소타 트윈스 감독 등이 에인절스의 새 감독 물망에 오르고 있다.

703개로 MLB 역대 홈런 4위에 올라 있는 푸홀스는 2022시즌을 끝으로 현역에서 은퇴한 뒤 MLB나 마이너리그에서 코치 경험을 쌓진 않았다. 다만 지난겨울 레오네스 델 에스코히도 팀을 이끌고 도미니카공화국 프로야구(LIDOM) 챔피언십과 캐리비안 시리즈 우승을 차지했다. 또한 내년 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에선 모국 도미니카공화국 대표팀 감독을 맡을 예정이다.

푸홀스가 에인절스 사령탑 후보에서 빠지면서 이제 볼티모어와 샌디에이고 파드리스 감독 후보로 거론된다. 내셔널리그(NL) 서부지구 2위로 시즌을 마친 샌디에이고는 최근 물러난 마이클 실트 감독의 후임이 필요한 가운데 푸홀스가 샌디에이고 감독 면접을 진행했다고 현지 언론의 보도가 나오기도 했다. 볼티모어는 지난 5월 하이든 감독을 경질한 뒤 토니 맨솔리노 감독 대행 체제로 시즌을 치렀지만 아메리칸리그(AL) 동부지구 최하위로 시즌을 마치며 새 감독 물색에 나선 상황이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지