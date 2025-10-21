쯔양 "할머니 따라 많이 먹어…중1 때 수제비 8인분" [RE:TV]

유튜버 쯔양이 '짠한형 신동엽'에서 할머니와의 추억을 떠올리며 울컥했다.

지난 20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'(이하 '짠한형')에서는 예능 '어디로 튈지 몰라'에서 함께 활약 중인 유튜버 쯔양과 배우 안재현이 출연, 신동엽과 술을 마시며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

1260만명의 구독자 수를 보유한 먹방 유튜버 쯔양이 어마어마한 식사량을 공개해 눈길을 끌었다. 안재현과 함께 출연 중인 맛집 예능 '어디로 튈지 몰라' 촬영일이 일주일 중 가장 적게 먹는 날이라고. 쯔양은 촬영이 끝나면 배가 고파 휴게소에서 간식거리를 사고, 집에 도착하기 전에 배달 음식을 주문한다고 고백해 모두를 놀라게 했다. 쯔양은 "방송 안 할 때 더 많이 먹는다"라며 "평소에 약간 더 많이 먹는 편이다"라고 덧붙였다.

이어 쯔양은 라면을 최대 20봉지까지 먹는다며 "라면은 밥은 아니고 간식이다, 먹방하고 나서 집에서 라면을 간식으로 먹는다"라고 밝혔다. 그러나 치킨과 피자는 많이 먹지 못하는 편이라며 "치킨은 느끼해서 먹으면 금방 물리는 음식 중 하나다, 최대 5~6마리, 피자는 6판 정도 먹는다"라고 부연하며 남다른 먹성을 뽐냈다.

쯔양은 마지막 한 끼를 먹는다면 어떤 음식을 먹고 싶냐는 질문에 돌아가신 할머니를 떠올리며 울컥한 모습으로 시선을 모았다. 이어 쯔양은 "할머니가 엄청나게 잘 드셨대요"라며 중학생 때 할머니 집에서 잠시 살았던 적이 있다고 했다. 쯔양은 "할머니 손이 엄청 크셔서 수제비를 8인분 치 해주시는데 제가 혼자 다 먹고 그랬다, 그러면서 많이 먹는 걸 알게 됐다"라며 "할머니도 많이 드셨다고 하셔서 할머니 따라서 많이 먹었던 것 같다"라고 전했다.

