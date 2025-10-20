“10월부터 종량제에 ‘라면봉지’ 넣으면 과태료 폭탄”…알고 보니

최근 유튜브를 중심으로 “10월부터 쓰레기 분리배출 단속이 강화돼 과태료가 수십만원씩 부과되고 있다”는 가짜뉴스가 퍼지자 당국은 “사실무근”이라며 공식 해명에 나섰다.

주택가에 놓인 종량제 봉투. 게티이미지뱅크

기후에너지환경부는 20일 자료를 내고 “올해 들어 분리배출 단속이 강화됐다거나 과태료 부과 기준이 높아졌다는 내용은 전혀 사실이 아니다”라며 “인터넷 영상 등으로 퍼진 생활폐기물 분리배출 거짓 정보를 바로잡기 위해 생활폐기물 분리배출 누리집을 통한 홍보를 강화하겠다”고 밝혔다.

문제가 된 영상들에는 이달 들어 전국적으로 단속이 강화되면서 ‘과태료 폭탄’을 맞는 사례가 나오고 있다는 내용이 담겼다.

특히 인공지능(AI)으로 제작된 것으로 추정되는 한 영상에는 “구청 환경과에서 25년간 일했다”는 인물이 등장해 “라면·과자 봉지를 종량제봉투에 버려 20만원, 두부 용기를 안 씻고 버려 9만원, 볼펜을 버려 80만원의 과태료를 부과받은 사례가 있다”고 주장했다.

10월부터 분리배출 규정이 강화돼 과태료가 부과됐다는 가짜뉴스를 담은 유튜브 영상. 유튜브 캡처

이 영상에는 600개 이상의 댓글이 달렸는데, 대부분 영상 내용을 믿고 쓰레기 분리배출 규정이 너무 복잡하다며 당국을 비판하는 취지다. “정부가 단속으로 돈을 번다” 등의 비난도 이어졌다.

또 다른 유튜버는 “환경부의 생활 쓰레기 분리배출 규정이 크게 강화됐다”며 최대 100만원까지 과태료를 낼 수 있다고 경고하기도 했다.

기후부는 “올해 분리배출 지침을 개정한 적이 없고, 지방자치단체에 단속 강화나 과태료 상향을 요청한 사실도 없다”며 “생활폐기물 분리배출 홈페이지에서 거주지 분리배출 규정을 확인할 수 있다”고 전했다.

