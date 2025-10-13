국조실장 "관세협상, 부당한 합의 안돼…최대한 국익 지킬 것"

(서울=연합뉴스) 임화영 기자 = 윤창렬 국무조정실장이 13일 서울 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 질의에 답변하고 있다. 2025.10.13 hwayoung7@yna.co.kr

윤창렬 국무조정실장은 13일 한미 관세협상 상황에 대해 "협상 과정에 있고, 최대한도 국익을 지키기 위해 노력을 해나가고 있다"고 밝혔다.



윤 실장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 국민의힘 이헌승 의원이 '미국이 한국에 부과하는 상호관세를 인하하기로 했었는데 인하가 됐느냐'고 묻자 "그렇진 않다"며 이같이 언급했다.



이어 협상 상황에 대해 "예측하기 어렵다"며 "해외에서도 똑같이 어려움을 겪고 있는 상황에서 벌어지고 있는 것"이라고 설명했다.



윤 실장은 미국의 관세로 국내 산업계 피해가 크다는 지적에 "협상을 최대한 빨리 이뤄내는 게 일단 제일 중요하다"면서도 "그 과정에서 부당하게 국익의 침해를 받거나, 우리가 감당할 수 없는 것을 갖고 합의를 할 순 없다"고 강조했다.



그러면서 "피해를 보는 여러 분야, 지역에 대해선 나름대로 대책을 강구하면서 그것이 장기적인 고통으로 가지 않도록 노력해 나가겠다"고 덧붙였다.



윤 실장은 이 의원이 지난 8월 한미정상회담 때 관세 논의가 잘 이뤄졌다고 생각하냐고 묻자 "당시 저희가 할 수 있는 최선의 노력과 결과가 있었다고 생각한다"고 답했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지