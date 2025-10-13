정청래 "대법원장 존경 못 받는 상황…曺, 국감 충실히 임해야"

더불어민주당 정청래 대표는 13일 "조희대 대법원장은 국회의 국정감사에 그 누구보다도 충실히, 성실히 임해야 한다"고 말했다.



정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "오늘 있을 대법원에 대한 국회 법제사법위원회 국정감사는 사법개혁의 분수령이 될 것"이라며 이같이 촉구했다.

더불어민주당 정청래 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "대법원장이 안팎으로 존경받는 평상시 같았으면 국회에 양해를 구하고 대법원장이 국감장에서 이석하기도 했는데 지금은 상황이 그렇지 못하다는 것을 스스로도 잘 알고 있을 것"이라며 "대법원 스스로 사법개혁의 길을 만들어 나갈 수 있는 마지막 기회임을 명심하시길 바란다"고 강조했다.



민주당은 이날 법사위 국감에서 증인으로 채택한 조 대법원장을 상대로 '대선 개입 의혹' 등의 진상을 따져 묻겠다는 방침이다.



다만 조 대법원장은 이날 오전 대법원 국감이 열리는 국회를 찾아 인사말을 한 뒤 퇴장한다는 방침을 세운 것으로 알려졌다.



정 대표는 이날 개막하는 국감에 대해선 "삼권분립 정신 아래 권력을 감시하고 부족한 부분은 질책하며 잘못된 것은 바로잡는 것이 국회의 책무이자 존재 이유"라며 "기업인에 대한 증인 채택은 최소화하고 완벽한 내란 청산과 국민의 민생 문제에 집중하는 국감이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.



이어 "내란의 잔재를 깨끗하게 청산하고 대한민국이 새 출발해야 한다"며 "그 출발점이 이번 국감이었으면 좋겠다"고 덧붙였다.



정 대표는 최고위원회의에 앞서 열린 '2025 국정감사 종합상황실 현판식' 행사에서도 "윤석열 내란 세력의 폭정과 실정을 심판하는 국감이어야 한다"며 "내란 잔재를 완전히 청산하고 개혁의 고속도로를 놓고, 또 개혁의 고속도로를 타고 민생 경제가 쌩쌩 달릴 수 있는 그런 국감"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지