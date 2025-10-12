유기상 3점슛 5개, 마레이 23리바운드…LG, KT잡고 신바람 3연승

프로농구 디펜딩 챔피언 창원 LG가 3연승을 내달렸다.



LG는 12일 경남 창원체육관에서 열린 2025∼2026 프로농구 정규리그 홈 경기에서 수원 KT를 69-53으로 제압했다. 개막전에서 지난 시즌 챔피언결정전에서 맞붙었던 서울 SK와 개막전에서 연장 접전 끝에 패한 이후 3연승을 내달리며 3승1패로 선두권 경쟁에 본격적으로 뛰어 들었다.

LG 유기상. KBL 제공

아셈 마레이는 리바운드를 무려 23개를 걷어내고 17점을 곁들여 맹활약했고, 유기상이 외곽포 5방을 포함해 17점, 타마요가 14점을 넣어 승리를 합작했다.이날 창원체육관에 4950명의 만원 관중이 들어찬 가운데 거둔 이번 시즌 홈 경기 첫 승이라 기쁨이 더했다.

반면 직전 2연승의 기세를 이어가지 못한 KT는 3승2패가 됐다. 23개를 던져 2개밖에 들어가지 않은 외곽 슛 난조 속에 KT는 조엘 카굴랑안과 김선형이 11점씩 올렸다..

유기상의 신들린 3점포가 1쿼터부터 4개나 폭발하고 아셈 마레이가 골 밑에서 리바운드는 물론 블록슛, 패스까지 두루 존재감을 발휘한 LG는 27-10으로 기선을 제압했다. 2쿼터 들어선 양준석의 활약 속에 LG가 중반 36-17로 달아났다.

하지만 이후 KT가 수비 집중력을 끌어 올리고 김선형을 앞세운 속공 득점을 쌓아 나가며 전반을 마칠 때는 30-40으로 틈을 다소 좁혔다. 이틀 전 고양 소노와 경기에서도 턴오버를 17개나 쏟아냈던 LG는 이날도 턴오버가 이어지며 3쿼터 3분 20여 초를 남기고 KT에 46-40으로 쫓겼다. 하지만 LG는 이후 상대 파울에 따른 자유투로만 4점을 연속으로 내며 한숨을 돌렸고, 52-43으로 쿼터를 마무리했다.

4쿼터 초반 점수 차를 다시 두 자릿수로 벌린 LG는 62-49에서 마레이의 공격 리바운드에 이은 골 밑 득점, 타마요의 2점 슛으로 연속 득점하며 종료 2분53초 전 17점 차로 도망가 승기를 잡았다.

한편 소노가 대구체육관에서 대구 한국가스공사를 86-80으로 잡고 시즌 2승3패를 거뒀다. 가스공사는 개막 4연패를 당하며 10개 팀 중 최하위에 머물렀다.

