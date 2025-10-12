[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 13일 (월요일)

쥐

96년생: 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

84년생: 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라.

72년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸다친다.

60년생: 오늘은 소탐 대실에 조심하자.

48년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다.

36년생: 가지많은 나무에 바람 잘날 없구나.

소

97년생: 고통이 있어도 길이있는 운이다.

85년생: 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다.

73년생: 땀흘린 대가가 나타난다.

61년생: 좋은 일보다는 짜증나는 일이 많다.

49년생: 솔선수범하여 일하자.

37년생: 마음 한구석은 왠지 허전하구나.

범

98년생: 외부의 일에 관여치 말라.

86년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

74년생: 약속 시간을 잊지말자.

62년생: 신불자는 해결책이 나타난다.

50년생: 선택한 일은 변심하지 말자.

38년생: 자식 농사에 마음이 풍요롭다.

토끼

99년생 반겨줄 사람이 있는 장소를 찾아라.

87년생: 돌다리도 두드려 보고 건너라.

75년생: 인생은 긴 터널을 뚫는것과 같다.

63년생: 서류상의 하자가 발생한다.

51년생: 근본을 무시하지 말고 충실하자.

39년생: 예전부터 예견된 일이 발생한다.

용

00년생 안 하던 일 하면 망신 수 따름.

88년생 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라.

76년생: 소모권과 지출에 소탐대실이 나타난다.

64년생: 변화나 이동보다는 자기 자리 지키자.

52년생: 철 지난 과일을 먹는 격이다.

40년생: 말이 많으면 실수하기 쉽다.

28년생: 넓고 깊은 마음을 인식하자.

뱀

01년생 안 하던 일 하면 망신 수 따름.

89년생: 되로 주고 말로 받는 운세이다.

77년생: 선의의 거짓말도 자주 쓰지말자.

65년생: 계획한 일이 부진하다고 포기하지 말자.

53년생: 무리한 계약체결은 삼가하자.

41년생: 양손에 떡을 쥐고 있구나.

29년생: 너그럽게 행동이 후에 약이 된다.

말

02년생 구설에 휘말리지 않도록 조심.

90년생: 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다.

78년생: 판매나 매출에 부진하다.

66년생: 묵묵히 맡은 일에 충실하자.

54년생: 대중에 뒷안길에 곡길이 있구나.

42년생: 보상심리를 갖지 말자.

30년생: 하는 일은 불리하니 이동을 구하자.

양

03년생 맘에 차지 않는다고 경솔히 행동 마라.

91년생: 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다.

79년생: 이성관계가 순조롭게 진행된다.

67년생: 여성은 사적인 일로 근심이 온다.

55년생: 활동 폭을 줄이는 것이 좋겠다.

43년생: 건강이 좋아지고 자식에 즐거움이 온다.

31년생: 돈이 문제인데 북방에서 구하라.

원숭이

04년생 준비 없이 즉흥적으로 나섬을 삼가라.

92년생: 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다.

80년생: 지하철, 버스에서 실물수를 조심하자.

68년생: 저기압일 때는 몸을 조금 낮추자 .

56년생: 이기적인 발상에서 벗어나자.

44년생: 건강에 성분이 맞은 의사를 만난다.

32년생: 일에 간접적인 방법이 유력하다.

닭

05년생 오래된 인연 찾아보고 도리를 다할 것.

93년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라.

81년생: 자기개발에 힘쓰는 운이다.

69년생: 악의적인 소문에 의해 피해를 조심.

57년생: 타성에 젖어 소일하지 말자.

45년생: 집안에 경사가 있어 즐겁다.

33년생: 돈쓸때와 안쓸때를 구분하자.

개

06년생 늦었다고 생각할 때가 빠르다.

94년생: 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라.

82년생: 참신한 아이템을 현실과 접목시키자.

70년생: 작은 것을 얻고 큰 것을 잃는다.

58년생: 버스길에 돈천원 주어려다 몸다친다.

46년생: 건강에 신경 쓸 때이다.

34년생: 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.

돼지

95년생: 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라.

83년생: 진로관계에 갑갑함을 느낀다.

71년생: 금전손실의 위험이 따르니 조심하자.

59년생: 넓게 바라보는 마음을 갖자.

47년생: 콜라텍에서 좋은 친구를 만난다.

35년생: 기회가 많치 아는니 미리 준비하자.

