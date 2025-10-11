‘낭만과 설렘’ 둘 다 잡은 이준호·김민하 ‘태풍상사’ 오늘(11일) 첫방송

‘태풍상사’가 오늘(11일) 첫방송 예정이다. tvN 유튜브 캡처

올해 하반기 기대작 tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’가 드디어 오늘(11일) 안방극장에 출격한다.

‘태풍상사’는 1997년을 배경으로 IMF로 인해 직원도, 돈도, 판매 물품도 없는 무역회사의 사장이 된 초보 상사맨 강태풍(이준호)의 성장기를 담은 작품이다.

IMF라는 시대적 배경과 사건 속 평범한 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 그려낸 ‘태풍상사’에 방송 전부터 시청자들의 관심이 집중됐다.

또 압구정 날라리 ‘오렌지족’에서 태풍상사의 초보 사장 강태풍 역으로 완벽하게 빙의한 준호의 모습은 기대감을 더했다.

준호는 첫 방송을 앞두고 “직원도, 돈도, 팔 것도 없는 태풍상사지만, 그 안에는 설렘과 낭만 그리고 공감과 위로가 다 들어있다. 1997년을 직접 지나온 분들뿐만 아니라, 그 시절을 경험해보지 못한 분들까지 함께 즐길 수 있는 작품이라 생각한다”며 자신감 가득한 소감을 전했다.

‘태풍상사’에서 호흡을 맞춘 이준호와 김민하. tvN 제공

이어 준호와 완벽 호흡으로 방송 전부터 화제를 모았던 김민하는 에이스 경리 ‘오미선’ 역으로 또 다른 시대극의 얼굴을 보여줄 예정이다.

김민하는 “그때 그 시절을 추억할 수 있는 다양한 볼거리, 마치 90년대를 살아가는 듯한 배우들의 현실적인 연기와 이야기들, 그리고 무엇보다 따뜻함이 ‘태풍상사’의 진짜 포인트”라며 작품에 대한 애정을 드러내며 첫 방송 소감을 전했다.

제작진 역시 “오늘 첫 방송에서는 1997년 IMF 직전의 공기와 함께, 서로를 붙잡으며 버텨낸 사람들의 이야기를 본격적으로 열어가는 그 포문이 시작될 것이다. 웃음과 눈물, 공감과 위로가 공존하는 ‘태풍상사’의 첫 방송에 많은 기대와 관심 부탁드린다”라고 당부하며 자신감을 드러냈다.

주말 저녁을 책임질 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 오늘(11일) 토요일 오후 9시 10분 tvN에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지