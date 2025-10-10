‘자타공인 국내 최고’ 현대캐피탈 ‘캡틴’ 허수봉 “통합우승 2연패, MVP 수성 목표”...시즌 뒤 황택의 뛰어넘는 새로운 ‘연봉킹’ 등극까지?

2024∼2025 V리그는 그야말로 허수봉이 국내 최고의 선수로 우뚝 선 시즌이었다. 현대캐피탈의 왼쪽 날개 한 축을 맡은 허수봉은 V리그 역대 최고 외국인 선수인 레오와 함께 최강의 ‘쌍포’를 형성하며 현대캐피탈의 정규리그-챔피언결정전 통합우승을 이끌었다. KOVO컵 우승까지 더하면 트레블이었다. 정규리그 MVP는 당연히 허수봉의 차지였다.

그렇게 영광의 세월을 뒤로하고 맞는 2025∼2026시즌. 현대캐피탈의 캡틴 자리는 변함없이 허수봉이 맡는다. 허수봉은 남자 배구대표팀 일원으로 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권까지 마친 뒤 팀의 일본 나고야 전지훈련에 합류했다. 세계선수권 막바지에 당한 부상으로 컨디션이 100%는 아니지만 새 시즌 개막이 얼마 남지 않은 만큼, 동료들과 호흡 맞추기에 바쁘다.

허수봉은 9일 나고야 전지훈련지에서 “올해가 가장 힘든 일정이었던 것 같다”라면서도 “많은 것을 배우고 즐겁게 (일정을) 소화했다. 세계선수권에서는 (세계) 수준이 굉장히 높다는 것을 느꼈다. 우리보다 순위도 실력도 뛰어난 팀들과 맞붙었는데 할 수 있다는 마음도 조금 생겼다”고 돌아봤다.

허수봉은 지난시즌에 이어 다가오는 시즌도 현대캐피탈의 주장을 맡는다. 그는 지난시즌 주장을 맡으면서도 35경기 126세트를 소화하며 574득점, 공격 성공률 54.13%를 기록했다. 득점 4위, 공격 종합과 서브 3위 등으로 현대캐피탈의 통합 우승을 진두지휘했다. 허수봉은 “감독께서 (주장을) 1년 더 하라고 하시더라. 주장에 관한 불평불만이 하나도 없었다고 했다. 그래서 주장한다고 했다”라고 웃으며 “선수들이 워낙 잘해주기에 큰 어려움은 없다. 책임감을 가지면서 경기력도 괜찮았다. 후배들에게 모범을 보이기 위해 한 발 더 뛰려고 했던 것이 나를 성장하게 했고, 덕분에 최고의 한 해를 보냈다고 생각한다”고 강조했다.

허수봉은 2025∼2026시즌을 마치면 두 번째 자유계약(FA) 자격을 얻는다. 현재 보유한 기량과 앞으로 현대캐피탈에 기여할 것을 감안하면 ‘연봉킹’ 황택의(KB손해보험, 12억원)를 뛰어넘는 계약 조건이 확실시된다고 해도 과언이 아니다. 그럼에도 허수봉은 욕심내지 않는다. 허수봉은 “FA 자격을 처음 얻는 것도 아니다. 돌아보면 더 잘하려고 하는 것이 플러스가 되지 않더라”라며 “그래서 이번시즌은 (FA에 대해) 크게 신경 쓰지 않고 공 하나에 또 매 경기에 최선을 다하려고 한다. 지난시즌처럼만 하면 좋은 결과가 있지 않을까 한다”고 말했다.

그런 만큼 허수봉에겐 2025∼2026시즌이 더 중요하다. 패권은 따내는 것보다 수성이 훨씬 더 힘들기 때문이다. 허수봉은 “통합 2연패가 우선 목표다. 물론 지난시즌에 거둔 30승6패는 조금 힘들다고 본다. (지난시즌보다) 많이 패할 수 있지만 선수단 분위기가 처지지 않게 만드는 것이 중요하다고 생각한다”라며 “개인상은 내가 받지 못해도 팀이 좋은 성적을 내면 최고라고 생각하지만 받을 수 있으면 좋을 것 같다. 두 마리 토끼를 다 잡겠다는 생각도 해본다”고 씩 웃었다. 이어 “이번시즌도 우승해야 한다는 부담감이 조금은 있는 것 같다. 지킨다는 마음보다는 상대 팀을 존중하면서 도전자 입장으로 임해야 이길 수 있다고 생각한다. 장기레이스에서 마지막에는 우승으로 웃겠다”고 힘줘 말했다.

