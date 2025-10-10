“선배인 내가 먼저 사과했어야” 與 박수현, 野 박성훈 칭찬…왜?

더불어민주당 박수현 수석대변인(왼쪽)과 국민의힘 박성훈 수석대변인이 지난달 8일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 대통령-여야 당대표 회동 결과 공동 브리핑을 마친 후 손을 잡고 기자회견장을 나서고 있다. 뉴스1

당을 대변해 때로는 상대를 공격해야 하는 숙명을 지닌 여야의 수석대변인이 서로 사과를 주고받아 눈길을 끈다.

더불어민주당 박수현 수석대변인은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “선배 노릇을 못해 미안하다”며 국민의힘 박성훈 수석대변인을 향한 글을 남겼다.

박 수석대변인은 “제가 먼저 공격했으니 사과를 하려면 제가 먼저 했어야 맞다”며, 박성훈 수석대변인이 선하고 여린 마음을 가진 사람이라고 높게 평가했다.

앞서 박 수석대변인은 이재명 대통령의 추석 예능 출연 등을 고리 삼아 공세 수위를 높이는 국민의힘을 두고 “독버섯처럼 고개를 쳐들고 올라오고 있다”며 지난 8일 강하게 비판했다.

박 수석대변인은 서울 여의도 국회에서 연 기자간담회에서 “개혁엔 반드시 소음과 반동이 수반된다는 것을 우리는 역사를 통해 잘 알고 있다”며 이같이 말했었다.

이에 “민주당은 상대를 독버섯이라 부르기 전에 자신들의 독선이 대한민국을 좀먹는 균이 되고 있음을 성찰해야 한다”며 국민의힘은 즉각 반발했다.

특히 “부디 영구 집권을 향한 검은 속내가 ‘암 덩어리’처럼 퍼지지 않길 바랄 뿐”이라며 박성훈 수석대변인은 논평에서 쏘아붙이기도 했다.

이렇듯 민주당을 겨냥했지만 박성훈 수석대변인이 ‘선배님에 대한 공격을 너그럽게 이해해달라’는 문자 메시지를 박 수석대변인에게 보냈고, ‘별 말씀을’이라며 답장한 박 수석대변인이 SNS에까지 글을 올려 박성훈 수석대변인을 칭찬한 것으로 보인다.

박 수석대변인은 “박성훈 의원님의 용기있는 말씀 한마디가 오늘 우리를 선하게 이끌고 있다”며 “감사하고 응원한다”고 했다. 그러면서 “저도 과한 표현을 미안하게 생각한다”며 “양당의 관계가 이렇게 한 걸음 한 걸음 ‘신뢰와 공감’으로 국민께 다가갔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

