이스라엘 “나포 한국인, 조속 석방 노력”

한국인 활동가가 탑승한 선박이 팔레스타인 가자지구에 접근하다 이스라엘군에 나포된 것과 관련해 이스라엘 측이 우리 국민의 안전과 조속한 석방을 위해 노력하겠다고 9일 밝혔다.



김진아 외교부 2차관은 이날 서울 외교부 청사에서 바라크 샤인 주한 이스라엘대사대리를 만나 전날 이스라엘에 의해 나포된 선박에 탑승한 우리 국민의 조속한 석방을 위한 이스라엘 측의 협조를 요청했다. 특히 우리 국민의 안전과 신속한 석방, 귀국에 대한 이재명 대통령의 각별한 관심을 전달하며 이스라엘 측의 관심과 협조를 재차 당부했다. 또 현재 해외체류 중인 라파엘 하르파즈 주한 이스라엘대사에게도 연락해 한국 정부의 요청을 전달했다. 샤인 대사대리는 관련 절차를 거쳐 한국 국민이 최대한 신속하게 석방될 수 있도록 협조하겠으며, 안전 확보를 위해 모든 노력을 다할 것이라고 밝혔다.



팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동 등에 따르면 한국 국적 김아현씨 등이 탄 국제 구호선단 선박 11척이 가자지구에 접근하려다가 이스라엘군에 나포됐다. 관련 단체는 “(김씨 등이) 이스라엘 남부 사막에 위치한 교도소로 옮겨졌다고 한다”고 전했다. 팔레스타인 지원단체들은 해당 교도소에 대해 “가혹한 환경으로 악명이 높다”고 설명했다. 최근 구호선단을 타고 가자지구에 접근을 시도하다 지난 6일 추방된 스웨덴 환경 운동가 그레타 툰베리 등도 이 교도소에 갇혔던 것으로 전해졌다.

