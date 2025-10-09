美 동아태 차관보 인준 통과… 지명 7개월 만

미국 도널드 트럼프 2기 행정부에서 대한반도 외교의 실무 책임자 역할을 할 마이클 디솜브리(사진) 국무부 동아시아태평양(동아태) 차관보 지명자가 연방 상원의 인준 절차를 통과했다.



8일(현지시간) 미국 의회 시스템에 따르면 디솜브리 지명자에 대한 인준안은 전날 상원 표결에서 찬성 51표, 반대 47표로 가결 처리됐다. 지난 3월 트럼프 대통령이 국무부 동아태 차관보로 지명한 지 약 7개월 만에 취임하게 됐다.



국무부 동아태 차관보는 남북한과 중국, 일본, 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 등을 관할한다. 따라서 트럼프 2기 행정부에서 북·미 대화가 추진될 경우 중요한 역할을 담당하게 될 것으로 보인다.



디솜브리 지명자는 트럼프 1기 행정부 말기인 2020년 3월부터 이듬해 1월20일 대통령 임기가 끝날 때까지 태국 주재 대사를 지냈다. 부인이 한국계인 디솜브리 지명자는 일상적인 한국어 구사가 가능하며, 중국어에도 능통한 것으로 알려졌다. 디솜브리 지명자는 스탠퍼드대에서 경제학, 동아시아 국제정치를 전공하고 하버드대 로스쿨을 졸업했으며 1997년 이후 홍콩 등 아시아 지역에서 통상과 관련된 업무를 담당하는 변호사로 활약한 바 있다.

