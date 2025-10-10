국내 ETF시장 250조 시대…순자산 1조 상품 비중 5%대 [경제 레이더]

국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 증시 호황에 힘입어 250조원 규모로 성장했다. ‘순자산 1조원’ ETF 상품 비중도 5%대로 크게 늘었다.



9일 한국예탁결제원에 따르면 국내 ETF 시장 전체 총순자산은 지난해 초 121조5187억원에서 올해 초 171조8981억원, 이달 2일 254조9778억원으로 집계됐다. 국내 증시 성장세에 맞춰 1년9개월 만에 2.1배 증가한 것이다. ETF 시장은 2023년 6월 100조원을 돌파하고 2년 만인 올해 6월 200조원을 넘어섰다.

한국예탁결제원. 뉴시스

순자산이 1조원을 넘는 ETF 수는 지난해 1월2일 26개에서 올해 초 35개, 이달 2일 기준 53개로 늘었다. 전체 ETF 가운데 1조원 이상 규모 상품이 차지하는 비중도 같은 기간 3.2%→3.7%→5.2%로 지속해서 늘었다. ‘상위 3%대’였던 1조원 클럽이 ‘상위 5%대’ 수준으로 확대된 것이다.



순자산 1위 ETF의 성격도 달라졌다. 지난해 초와 올해 초 선두를 기록한 상품은 각각 ‘TIGER CD금리투자KIS’(6조7328억원)와 ‘KODEX 금리 액티브’(9조1149억원)였다. 두 상품 모두 예금이나 채권처럼 금리에 따라 수익이 결정되는 금리형 ETF다. 반면 이달 2일 기준 1위는 해외 증시의 주요 지수나 개별 산업을 추종하는 ‘TIGER 미국 S&P500’(9조8965억원)으로 바뀌었다.



이런 ETF 상품의 성장세는 개인 자금 유입과 해외지수 중심의 분산 투자 확산, 세제·비용 경쟁력 등이 맞물린 결과로 풀이된다. 과거 공모펀드나 예·적금 중심이던 개인 투자자 자금이 최근 들어 저비용·지수추종형 상품으로 이동하면서 ETF가 수혜를 입은 것이다. 특히 연금 계좌나 개인종합자산관리계좌(ISA)를 통한 간접투자가 늘면서 중장기 자금도 ETF 시장에 꾸준히 유입되고 있다.



2002년 국내에 도입된 ETF는 주식처럼 증시에서 사고팔 수 있는 펀드 상품이다. 시장 지수를 추종하기 때문에 개별 종목보다 상대적으로 안정성이 좋고 수수료 비용도 저렴해 대표적 금융투자 상품으로 자리 잡았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지