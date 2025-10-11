전쟁·불경기·정치 격동까지… 반복되는 ‘리듬’을 주목하라

사이클/ 에드워드 R 듀이·오그 만디노/ 이경식 옮김/ 청림출판/ 2만2000원

“우리가 사는 세상에는 논리적으로 설명할 수 없고 원인도 알려지지 않은 규칙적인 사이클이 수천 개나 존재한다. … 전쟁과 불경기가 사람들이 믿는 것처럼 장군이나 기업가나 정치가가 일으키는 게 아니라 우리가 놓인 환경의 자연적인 물리적 힘들이 빚어낸 결과라면 우리는 지금 인류 전체가 누릴 수 있는 완전히 다르고 또 특별한 삶의 방식의 문턱에 서 있는 것이다.”



1930년대 대공황을 계기로 일생을 ‘주기(사이클)’ 연구에 평생을 바친 독특한 경제학자가 1971년 발간한 책이 복간됐다. 하버드대에서 경제학을 공부한 후 미국 정부 통계분석가로 활동하다가 허버트 후버 대통령으로부터 경제가 무너진 원인을 규명하라는 임무를 받으면서 단순한 경기순환을 넘어, 사회·자연 현상 전반에서 반복되는 리듬을 탐구하기 시작했다.

인간의 심장 박동부터 계절의 변화, 경기의 호황과 불황, 정치적 격동 그리고 태양의 은하 공전에 이르기까지 세상의 모든 움직임은 일정한 리듬을 따라 반복된다는 주장을 펼친다. 역사·식물학·천문학·경제학 등 다양한 분야를 넘나들며 주기를 분석했고, 66개의 도표를 통해 그 상관관계와 동기화 가능성을 과학적으로 제시했다. 듀이는 이를 “눈을 감고 후진하는 운전자”의 비유로 설명한다. 도로에 일정한 구조가 있다는 사실을 이해한다면 보지 않고도 앞으로의 굴곡을 예측할 수 있다는 것이다.



세상의 모든 현상을 일정한 리듬으로 환원하는 방식은 마치 삼라만상을 예지할 수 있다는 동양의 ‘주역’에 대한 믿음과 비교할 만하다. 방대한 데이터를 통해 패턴을 제시하는 점에서는 흥미롭지만, 그것이 인과 관계에 기반을 둔 과학적 법칙인지 혹은 인간이 우연 속에서 찾아낸 환상의 질서인지에 대해서는 의문이 남는다.



학계에서는 듀이의 접근이 상관관계에 머물 뿐 인과적 설명력을 확보하지 못했다고 지적한다. 특정한 패턴이 몇 차례 반복되더라도 이후에는 흐트러지거나 사라질 수 있으며, 이를 절대적 예측의 틀로 제시하는 것은 위험하다는 것이다. 그럼에도 불구하고 자연과 사회를 관통하는 패턴을 발견하려는 경제학자의 노력은 지금도 유효한 통찰을 보여준다.

