에너지·화폐·정치… 혼돈의 국제질서를 읽는 키워드 셋

질서 없음/ 헬렌 톰슨/ 김승진 옮김/ 윌북/ 2만9800원

국제 질서를 지탱해온 자유주의 체제는 왜 흔들리고 있는가? 케임브리지대 정치경제학 교수 헬렌 톰슨은 이 질문에 답하기 위해 지난 100년간의 정치·경제적 흐름을 추적하며, 국제 질서의 불안정성을 에너지, 화폐, 정치라는 세 축으로 분석한다.



저자는 먼저 에너지를 중심으로 한 지정학적 역사에 주목한다. 20세기 초, 석유는 군사력의 핵심 자원으로 부상했다. 제1차 세계대전에서 연합군은 미국의 석유 지원을 바탕으로 승리를 거뒀고, 제2차 세계대전도 비슷한 맥락에서 해석된다. 냉전과 데탕트 시기 역시 미국과 소련의 에너지 생산의 균형을 통해 이해된다.

이 책은 우크라이나 전쟁 발발 이전에 집필됐지만, 저자는 러시아의 에너지 정책과 우크라이나의 가스 통행료 문제를 연결 짓는다. 이어 러시아·중국 간 ‘시베리아의 힘’ 가스관 프로젝트를 분석하며 오늘날의 지정학적 판도를 조망한다. 그의 결론은 분명하다. 에너지 가격 폭등과 기후 위기가 강제하는 구조적 전환은 국제 질서에 거대한 불안을 불러올 수밖에 없다.



경제사적 측면에서 톰슨은 브레턴우즈 체제 붕괴와 고정환율제 종료를 중대한 전환점으로 지목한다. 이어 1980년대 레이건과 대처 정부가 주도한 신자유주의 정책은 국가의 경제 개입을 약화했고, 그 결과는 세계적인 부채 증가와 지정학적 갈등, 2008년 글로벌 금융위기로 이어졌다.



정치 분야에서는 미국과 유럽 민주주의의 내적 불안정성에 대한 통찰이 이어진다. 서구의 민주주의는 표면적으로는 성공한 제도로 평가받지만, 실상 불안정한 민족주의에 의존해 왔으며, 경제 위기에 취약하다는 것이 저자의 진단이다. 저자는 1970년 이후 미국이 이민자에 대한 그릇된 인식에 집착했고, 부유층에 유리한 금권정치에 휘둘렸으며 노동 본위의 경제 개혁에는 무관심했다고 지적한다.



유럽연합(EU)이 초래한 민주주의의 위기에 대한 분석도 설득력 있다. 저자는 민주주의를 지탱하는 핵심 개념이 ‘국가’와 ‘국민’이라는 점을 강조하며 ‘유럽 시민’이라는 추상적 개념만으로는 공동체적 연대를 형성할 수 없다는 결론에 이른다.



저자는 에너지, 화폐, 정치라는 세 가지 주제를 별개로 다루되 이들 사이의 상호 연관성을 강조한다. 에너지 시장의 불안정성, 국가 부채의 기능 장애, 서구 민주주의의 쇠퇴는 서로 맞물려 있다. 예컨대 미국의 셰일 혁명과 저금리 정책은 밀접하게 연결돼 있다. 지정학적으로 중요한 국가가 국제 금융 지원에서 배제될 경우 새로운 갈등의 불씨가 될 수 있다.



이 책을 관통하는 주제는 ‘서구의 분열’이다. 그 바탕에는 다가올 불안에 대한 위기의식이 깔려 있다. 저자는 국제 질서에 엔트로피 법칙을 적용해 모든 질서는 결국 무질서로 향한다는 관점을 제시한다. 고대 로마의 귀족정까지 거슬러 올라가는 방대한 시야와 박식함은 이 같은 전망에 힘을 실어준다. 세계는 다시 혼란의 시대로 접어들었는지도 모른다.

