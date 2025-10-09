제니가 그려낸 韓의 멋…‘한글날 기념 폰트’ 출시

제니가 한글날을 맞아 새로운 폰트 출시 소식을 전했다. 제니 SNS 캡처

그룹 블랙핑크 제니가 한글날을 맞아 애국심 가득한 근황을 전해 눈길을 끌었다.

제니는 전통의 미감과 현대적 감각을 담아낸 새로운 한글 폰트를 선보여 한국의 아름다움을 알린다.

9일 제니의 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 공식 홈페이지와 SNS를 통해 더 많은 사람들이 한글을 편리하고 아름답게 사용할 수 있길 바라는 마음을 담아낸 폰트 ‘ZEN SERIF’(젠 세리프) 출시 소식을 전했다.

또한 OA엔터테인먼트는 메타(Meta)와의 협업을 통해 인스타그램 숏폼 영상 편집 앱에 한글 폰트를 최초로 등록해 한글날인 9일부터 전세계 모든 앱 사용자가 해당 신규 폰트를 자유롭게 사용할 수 있도록 만들었다.

이번 ‘ZEN SERIF’ 폰트는 전통의 미감과 현대적 감각을 제니와 OA엔터테인먼트의 정체성으로 담아 전 세계에 한글의 아름다움을 알리기 위해 출시됐다.

제니와 제니의 소속사가 함꼐 출시한 폰트 젠 세리프. OA엔터테인먼트 SNS 캡처

특히 해당 폰트는 한글날을 맞이한 9일 출시돼 제니의 애국심을 엿볼 수 있다.

앞서 제니는 첫 번째 정규 앨범의 수록곡 ‘ZEN’(젠)과 ‘Seoul City’(서울 시티)로 한국의 멋을 세계에 알렸고, 서울관광 명예홍보대사로 활동하는 등 다양한 활동을 통해 한국의 전통과 아름다움을 전 세계에 홍보하고 알리는데 힘써왔다.

‘ZEN SERIF’는 고정된 이미지를 벗어나 오늘의 시각에서 새롭게 창작된 폰트다. 장식을 최소화해 본질을 살리고, 딱딱한 인상을 덜어내면서 유연한 곡선을 더해 OA엔터테인먼트 특유의 섬세한 예술성과 한국의 절제미를 담았다. 서양의 전통 서체인 블랙레터와 한글을 결합해 어디서도 볼 수 없었던 독보적인 폰트를 창조했다.

익숙함 속 새로움을 추구하는 OA엔터테인먼트와 제니가 연예기획사 최초로 폰트를 출시하고, 무료로 배포하며 또 한 번 대중에게 신선하고 유니크한 인상을 남겼다.

이 같은 소식은 제니와 OA엔터테인먼트가 다방면에서 보여줄 행보에 대한 기대감을 한층 높였다.

