한소희, 이준석 SNS에 ‘좋아요’ 눌렀다 취소…“실수, 정치적 의도 NO” 해명

배우 한소희가 최근 이준석 개혁신당 대표의 SNS 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다가 정치색 논란에 휘말렸다. 하지만 한소희 측은 이를 “단순 실수”라고 해명하며 “정치적 의도는 전혀 없다”고 선을 그었다.

배우 한소희가 최근 이준석 개혁신당 SNS 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다가 정치색 논란에 휘말렸다. 세계일보 자료사진, 뉴시스

문제가 된 게시물은 지난 6일 이 대표가 자신의 사회관계망게시물(SNS)에 올린 것으로, “제가 무슨 음란 계정을 팔로우했다느니 하는 터무니없는 루머가 돌고 있다는 제보를 받고 확인해본 결과, 특정 정치인의 지지자들이 지속적으로 그 내용을 유포하고 있었다. 이에 대해 법적 조치를 예고하자 가해자 중 한 분이 자필 반성문을 보내왔다”라는 글과 함께 반성문 사진이 포함돼 있었다.

이 대표는 이어 “이를 참작하기로 했다”면서도 “정치인에게 정견이나 행보에 대해 비판하는 것은 얼마든지 가능하나 인터넷에서 떠도는 확인되지 않은 루머를 근거로 누군가를 공격하는 일에는 인생을 걸지 마시길 바란다”고 덧붙였다.

이준석 개혁신당 대표 게시물에 배우 한소희 공식 계정이 '좋아요'를 누른 모습. 이준석 인스타그램 갈무리

하지만 해당 게시물에 한소희의 ‘좋아요’가 포함된 것이 각종 온라인 커뮤니티를 통해 알려지면서 논란이 불거졌다. 일부 네티즌은 “악성 루머 유포를 경고하는 취지에 동의했을 것”이라고 해석했지만, 또 다른 쪽에서는 “단순 실수를 확대 해석하지 말자”는 의견도 나오며 갑론을박이 이어졌다.

이에 대해 한소희 소속사는 “실수로 눌렀다”며 “정치적 성향이나 의도는 없었다”고 공식 입장을 내놨고, 한소희 역시 곧바로 ‘좋아요’를 취소했다.

한편, 한소희는 배우 전종서와 함께 출연한 영화 ‘프로젝트Y’ 개봉을 앞두고 있다. 과거 한소희는 개인 사생활과 관련해 악성 댓글에 시달린 경험이 있으며, 당시 소속사는 “배우이기 이전에 한 사람으로서 추측성 게시글과 악의적인 댓글에 심적으로 굉장히 힘든 시간을 보내고 있다”며 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지