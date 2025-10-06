김종국 결혼식 사진 공개한 차태현 "너무 예뻐서…"

배우 차태현이 김종국 결혼식 사진을 공개했다.

차태현은 6일 유튜브 예능프로그램 '핑계고'에 나와 김종국 결혼식 얘기를 했다.

차태현은 "원래 결혼식 사진을 잘 안 찍는데 김종국 결혼식이 정말 예뻤다. 하늘에서 꽃비가 내렸다. 그래서 결혼식을 사진을 엄청 찍어는데 알고 보니 사진을 찍지 말라고 했다더라. 나는 정말 못들었다"고 말했다.

유재석이 "사전 안내가 있었다. 하객 모두 휴대폰을 들지 않았다"고 하자 차태현은 "신랑·신부가 행진을 할 때 보통 사진을 찍는데 아무도 안 찍더라. 그래서 '아 이게 아니구나' 싶었다"고 했다.

차태현은 "사실 결혼식 사진 찍어봐야 풍경이 잘 담기지 않는다. 그래서 원래 안 찍었는데 처음으로 김종국 결혼식에서 찍은 것이다. 장식을 보며 '돈 많이 들었겠다' 싶었다"고 설명했다.

김종국 결혼식에 참석하지 않은 유연석이 결혼식을 궁금해하자 차태현은 당시 촬영한 사진을 유연석에서 보여줬다.

유재석은 "이걸 왜 여기서 공개하냐"며 "그래도 다행히 신부는 안 찍었다"고 했다.

차태현은 "신부는 처음부터 찍을 생각이 없었다. 꽃비가 너무 신기해서 찍은 거다. 꾸민 사람 입장에서도 예쁘게 만들었는데 공개되길 바라지 않겠느냐"고 말했다.

유재석은 "김종국이 뭐라고 할 텐데"라고 하자 차태현은 "걔는 이제 끝났다. 필요 없다. 결혼 이후엔 우리가 신경 쓸 게 없다. 잘 살든지 말든지 그건 알아서 하는 거다"고 했다.

김종국은 지난달 5일 일반인 여성과 결혼했다.

