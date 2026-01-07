‘ramyeon’, ‘haenyeo’…K단어 8개 옥스퍼드 사전에 추가

영국 옥스퍼드대가 발간하는 영문권 대표 사전인 옥스퍼드영어사전에 ‘라면’(ramyeon), ‘해녀’(haenyeo)를 포함한 8개의 한국 단어가 새로 포함됐다.



옥스퍼드영어사전(OED)의 한국어 컨설턴트인 지은 케어 옥스퍼드대 아시아중동학부 교수는 7일 라면과 해녀, ‘선배’(sunbae), ‘빙수’(bingsu), ‘찜질방’(jjimjilbang), ‘아줌마’(ajumma), ‘코리안 바비큐’(Korean barbecue), ‘오피스텔’(officetel) 8개 단어가 추가됐다고 밝혔다.

서울 시내 한 편의점에서 라면 취식 중인 시민 모습. 연합뉴스

1884년 처음 출판된 옥스퍼드영어사전은 현재는 온라인 플랫폼으로 운영되며 정기적으로 업데이트된다. 한국 관련 단어는 드물게 오르다가 2000년대 들어 한류 영향으로 크게 늘었다. 2021년에는 ‘대박’(daebak), ‘오빠’(oppa) 등 26개가 무더기로 올랐고, 지난해에도 ‘달고나’(dalgona), ‘떡볶이’(tteokbokki) 등 7개가 사전에 등재됐다.



이번에도 한류의 영향으로 사용빈도가 크게 높아진 단어들이 추가됐다. 라면, 해녀, 찜질방 등이 여기에 해당한다. 이들 단어는 ‘폭싹 속았수다’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등에 등장해 주목을 받았다. 일본어에서 온 ‘라멘’(ramen)과 일본 해녀인 ‘아마’(ama)가 이미 등재돼 있지만 독자적 단어로 포함됐다.

