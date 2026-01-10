트와이스 쯔위, 티셔츠 위 브라…과감한 '큐티 섹시' 란제리 패션

그룹 트와이스 쯔위. 쯔위 인스타그램

그룹 트와이스의 대만인 멤버 쯔위가 파격적인 란제리 패션을 선보였다.

지난 9일 쯔위는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 미국의 란제리 브랜드 'Victoria's Secret PINK'(빅토리아 시크릿 핑크)와 함께한 캠페인 화보 사진을 공개했다.

사진 속 쯔위는 어깨와 허리선이 드러나는 크롭 기장의 하얀 반팔 티 위에 하트 자수가 놓인 핑크빛 브래지어를 착용한 모습을 보였다. 여기에 긴 생머리와 큰 링 귀걸이가 더해져 전보다 한층 성숙한 분위기를 자아냈다.

빅토리아 시크릿 핑크Victoria's Secret PINK)가 그룹 트와이스와 함께한 캠페인 화보 사진을 10일(현지시간) 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 빅토리아 시크릿 핑크 인스타그램

그룹 트와이스가 2025년 10월 25일(현지시간) 미국 란제리 패션쇼 '2025 'Victoria's Secret FASHION SHOW' (빅토리아 시크릿 패션쇼)에 참석해 축하무대를 펼친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 트와이스 인스타그램 계정.

쯔위가 착용한 속옷은 'Victoria's Secret(빅토리아 시크릿)'의 캐쥬얼 속옷 라인 'PINK'(핑크) 제품으로, 브랜드 측은 10일(현지시간) 쯔위를 비롯해 모모, 사나, 지효와 함께 찍은 단체 화보사진을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다.

브랜드 측은 "우리가 모모, 나연, 지효에게 푹 빠지는 방법. 트와이스와 핑크 조합은 그냥 찰떡이지, 그렇지 않아?"라는 말과 함께 여러 장의 화보 사진을 게시했다.

사진 속 멤버들은 청바지, 츄리닝 같이 편한 무드의 홈웨어 사이로 해당 브랜드의 속옷을 은근하게 드러내, 섹시하면서도 귀여운 분위기를 선보였다.

트와이스 멤버들은 해당 브랜드의 캠페인 모델로 발탁된 것으로 전해졌다.

한편, 트와이스는 지난해 10월 열린 '2025 'Victoria's Secret FASHION SHOW' (빅토리아 시크릿 패션쇼)에 참석해 축하무대를 펼쳤으며, 해당 브랜드 제품을 착용하고 등장해 화제가 된 바 있다.

