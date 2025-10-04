[속보] 추석연휴 국민대에서 20대男 숨진 채 발견

추석 연휴이자 토요일인 4일, 국민대학교에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐다.

연합뉴스 자료사진

서울 성북경찰서에 따르면 이날 오전 11시 27분쯤 서울 성북구에 위치한 국민대학교에서 한 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 경찰이 출동했을 때 이 남성은 이미 숨진 상태였다.

경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 경위 등을 조사한다는 방침이다.

