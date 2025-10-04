[단독] 박건웅 작가 그림책 ‘세월 1994-2014’, 세계적인 그림책 비엔날레 BIB 황금사과상 수상 영예

국제아동청소년도서협의회 한국위원회(KBBY)는 3일(현지시간) 제30회 ‘브라티슬라바 일러스트레이션 비엔날레(Biennial of Illustrations Bratislava·BIB)’ 에서 박건웅 작가의 ‘세월 1994-2014’(노란상상)가 황금사과상을 받았다고 4일 밝혔다.

BIB 황금사과상 상장과 상패. 브라티슬라바 현지에서 2021년도 황금사과상 수상자인 이명애 작가가 대리 수상했다. 국제아동청소년도서협의회 한국위원회(KBBY) 제공

기자회견을 겸한 시상식에서 BIB에서 참석한 전 세계 그림책 관계자들 앞에서 박건웅 작가의 수상 소감이 영상으로 방영됐다. 박 작가는 “일러스트레이션을 한국에서는 그림이라고 부릅니다. 그림은 그리워하다의 준말이라고 합니다. 누군가를 그리워하고 기억한다라는 의미에서 그림은 고통스럽고 절망에 빠진 많은 사람들을 위로하기도 합니다. 비록 작은 그림들이지만 사랑하는 가족을 잃은 많은 사람들이 이 그림들을 통해 조금이나마 위로받고 공감하였으면 좋겠습니다”라고 소감을 전했다. 현장에 KBBY에서 파견한 그림책 작가 이명애, 박현민, 김지영 작가가 시상식에 참여했으며, BIB 2021 황금사과상 수상자이자 KBBY BIB 실행위원장인 이명애 작가가 대리 수상했다.

심사위원장인 호세 안토니 타시에스 페넬라는 수상작에 대해 “세월호 참사라는 큰 비극을 어린이 그림책의 주제로 삼았다는 점이 놀라웠다”며 “비극적 사건조차 사려 깊고 접근하기 쉬운 방식으로 아이들에게 모든 것을 이야기하는 것이 가능하다는 것을 보여줬다”고 평가했다.

박건웅 작가는 지난 20여년간 수많은 작품을 통해 전쟁과 국가권력의 폭력 앞에 쓰러진 이들을 다뤄왔고, 침묵과 방관의 위험성을 경고하고 잊혀선 안 될 역사 속 인물들을 집중 조명해왔다. 2002년 대한민국 출판만화대상 신인상, 2011년 오늘의 우리만화상, 2014년 부천만화대상 대상, 2024년 대한민국 그림책상 특별상을 받았다.

3일(현지시간) 슬로바키아 브라타슬라바에서 열린 제30회 ‘브라티슬라바 일러스트레이션 비엔날레’ 기자회견에서 호세프 안토니 타시에스 페네야 BIB 2025 국제 심사위원장이 황금사과상 수상작인 박건웅 작가의 그림책 ‘세월 1994-2014’ 작품을 소개하고 있다. 국제아동청소년도서협의회 한국위원회(KBBY) 제공

1967년에 시작된 BIB는 세계에서 가장 오래된 국제 그림책 비엔날레이다. 유네스코와 국제아동청소년도서위원회(IBBY)의 후원, 슬로바키아 문화부 지원으로 국제어린이예술의집 비비아나(BIBIANA)가 운영하며, 슬로바키아 수도 브라티슬라바에서 격년제로 개최되고 있다. IBBY 각국 지부 등 국가별 추천 기관을 통해 최대 10명의 작가의 그림책 원화가 출품되며, 출품된 원화들은 비엔날레 기간에 브라티슬라바에서 전시된다. 심사를 통해 대상(Grand Prix), 황금사과상(Golden Apple), 우수상(Plaque), 출판영예상(Honorary Mention Certificate to Publisher), 어린이심사위원상, 브라티슬라바 시장상 부문으로 상이 수여되고 있다.

우리나라는 2005년 한병호 작가가 황금사과상을 받고 2011년에는 조은영 작가가 대상을 받는 등 BIB에서 꾸준히 수상했다. 유주연, 노인경, 김지민, 명수정, 이명애 작가도 과거 황금사과상을 받았다.

올해 BIB에는 42개국 291명의 일러스트레이터가 참가해 383권의 책과 2191점의 일러스트레이션을 출품했다. 한국은 그림책 10종의 원화 65종을 출품했다.

