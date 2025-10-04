‘이하정♥’ 정준호, 결혼 14년 만에 고백 “사실 결혼 두 번 했다”

사진=채널S '니돈내산 독박투어4' 화면 캡처

배우 정준호가 결혼을 두 번했다고 밝혔다.

4일 오후 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'에서 개그맨 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규(이하 '독박즈')는 정준호를 '여행 친구'로 초대해 충남 예산 투어에 나선다.

이날 '독박즈'는 충남 예산 '5일장'에서 정준호를 만난다. 김대희와 과거 한 작품에 함께 출연해 친분이 두터운 그는 '예산 8미' 중 하나인 '예산국수'를 강력 추천한다.

이우 정준호의 단골 국수 가게에 들어선 홍인규는 "저기 (정)준호 형님 사진이 걸려 있네"라며 놀라워한다. 이에 정준호는 "아내와 결혼하고 나서 왔을 때 찍은 것"이라고 당시 추억을 소환한다.

장동민은 "그럼 결혼하실 때, 예산 분들도 많이 오셨냐?"고 물었다.

정준호는 갑자기 "내가 결혼을 두 번 했어"라고 고백해 '독박즈'를 깜짝 놀라게 한다.

심각한 표정의 정준호는 "여기서만 밝히겠다"며 "서울에서 한 번 하고, 예산에서 한 번 더 했다"고 설명해 '독박즈'를 안도케 한다.

그는 "예산에서만 2500명 넘는 분들이 결혼식에 오시겠다고 해서 예산에서 결혼식을 한 번 하고, 서울에서 또 한 번 했다"라며 어마무시한 인맥왕 포스를 발산한다.

또한 정준호는 "내 결혼식에 두바이 왕자도 왔었다"고 글로벌 인맥까지 언급한다. 이에 '독박즈'는 "두바이 왕자 같은 분들은 축의금을 얼마 내시냐?"며 귀를 쫑긋 세웠다.

정준호는 "아파트 한 채 값을 기대했는데···"라고 하더니, 구체적인 액수를 제시했다.

두바이 왕자가 낸 축의금이 얼마였을지 궁금증을 안긴 가운데, 김준호는 "그러면 저희가 두바이 여행 갈 때 연결 좀 시켜 달라"고 부탁한다. 정준호는 "너희끼리만 간다고?"라고 확인하더니, "내가 같이 안 가면 좀 힘들 거다. 걔(두바이 왕자)가 낯을 많이 가려서···"라고 해 웃음을 안겼다.

드디어 '예산국수'와 현지 막걸리가 나오고, 정준호는 일어나 건배 제의를 한다. 그는 "내가 57년 살아오면서 만든 건배사가 있다"며 건배사에 얽힌 이야기를 줄줄 읊는다. 듣다 지친 장동민은 "힘없는 놈은 막걸리도 못 마시겠네"라고 비꼬아 정준호를 어질어질하게 만든다.

한편 정준호는 MBC 아나운서 출신 이하정과 2011년 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

