저녁 되자 '연휴 첫날' 귀성길 원활한 흐름…정체 대부분 해소

추석 연휴 첫 날이자 개천절인 3일 귀성 행렬로 정체됐던 고속도로가 저녁이 되면서 원활한 흐름을 보이고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 524만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 44만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 43만대로 전망된다.

지방방향 고속도로는 오전 5~6시께 막히기 시작해 오전 11~12시께 절정에 이르렀다가 오후 7~8시께 해소됐다.

서울방향 고속도로는 비교적 원활한 흐름을 보였다.

주요 노선별로 살펴보면, 오후 8시30분 기준 경부고속도로 부산방향은 죽암~신탄진부근 2㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다. 중부내륙고속도로 창원방향은 진남터널~문경부근 5㎞, 선산~김천분기점부근 6㎞ 구간에서 흐름이 답답하다.

그 외 고속도로는 정체가 대부분 해소된 상태다.

오후 9시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 하행선 ▲서울~부산 4시간30분 ▲서울~대구 3시간20분 ▲서울~광주 3시간20분 ▲서울~대전 1시간30분 ▲서울~강릉 2시간40분 ▲서울~울산 4시간20분 ▲서서울~목포 3시간50분이다.

상행선은 ▲부산~서울 4시간30분 ▲대구~서울 3시간20분 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간30분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간20분 ▲목포~서서울 3시간46분이다

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지