추석 황금연휴 대구공항 13만8000명 이용 예상, 제주행 노선 '만석'

추석 황금연휴 기간 대구공항에서 출발하는 국제선·국내선이 만석에 가까운 예약률을 나타내며 일 평균 1만2000여명이 공항을 찾을 것으로 예상된다.

3일 한국공항공사 대구공항에 따르면 추석 연휴(2∼12일) 간 예상 이용객 수는 13만8895명이다.

하루 평균 이용객은 1만2627명으로 지난해 추석 연휴 기간(1만48명)보다 25％ 증가한 수준이다.

공항공사는 이날 하루에만 1만3666명이 공항을 찾아 연휴 중 가장 혼잡할 것으로 예상했다.

연휴 기간 예정된 항공기 운항 편수는 모두 818편(국내선 451편·국제선 367편)이다.

이는 도야마·삿포로(일본), 장자제(중국) 등 부정기 운항편이 연휴 간 운항하며 평시보다 122편 증가한 수준이다.

이번 연휴 간 국제선과 국내선 평균 예약률은 만석에 가까운 것으로 나타났다.

티웨이항공에 따르면 보잉 737-800(198석) 기준으로 국제선 평균 예약률은 90％로 나타났다.

나트랑(베트남)이 96％로 가장 높았고 다음으로는 후쿠오카·나리타·오사카(일본) 95％, 방콕(태국) 94％, 다낭(베트남) 89％ 등의 순이었다.

국내선인 제주행 항공기의 평균 예약률은 98％에 달했다.

대구공항은 연휴 간 이용객이 일시에 몰리는 만큼 주차 혼잡을 완화하기 위해 임시주차장 572면을 추가로 운영한다.

실시간 주차 가능 대수는 대구공항 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

다자녀 가구, 장애인은 국내선 주차장을 무료로 이용할 수 있다.

주차 금액을 감면받기 위해서는 공항 홈페이지 또는 스마트앱에 접속해 차량을 사전 등록하면 된다.

사전 등록을 하지 못했더라도 주차 금액을 먼저 결제한 뒤 나중에 요금을 환불받는 방식도 가능하다.

티웨이항공 관계자는 "연휴에는 사람이 몰리는 만큼 국내선은 1시간, 국제선은 2∼3시간 전까지는 공항에 도착하는 것이 좋다"고 말했다.

