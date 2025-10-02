김태흠 충남도지사 천안·아산 전통시장 찾아 추석 장보며 도민들과 소통

김태흠 충남도지사는 추석을 앞둔 2일 천안·아산 지역 전통시장을 상인들과 도민들을 찾아 소통했다.

김 지사는 먼저 천안중앙시장에서 장옥을 일일히 돌며 추석 차례상 음식을 구매하고 시음하면서 상인들로부터 현장의 목소리를 들었다.

김태흠 충남도지사가 2일 천안중앙시장을 방문해 한 만두 가게에서 상인들의 현장 목소리를 들으며 소통했다.

천안에서 아산으로 이동한 김 지사는 온양온천시장에서 시장 구석구석을 돌며 상인들의 고충을 들으며 물가 안정·소비 촉진 캠페인을 벌였다.

천안이 지역구인 홍성현 충남도의회 의장도 같은 시간 김 지사와 동선을 달리하면서 천안중앙시장에서 장보기와 소비촉진 캠페인에 참여했다.

천안중앙시장은 1918년, 온양온천 시장은 1974년 개설된 상설시장으로, 점포 수는 각각 420개, 394개에 달한다.

홍성현(왼쪽) 충남도의회 의장이 2일 천안중앙시장에서 장을 보면서 전통시장 활성화에 노력하겠는 뜻을 밝히고 상인들과 이야기를 나눴다.

이날 김 지사는 각 시장을 찾은 자리에서 전통시장 활성화를 위한 도 차원의 지원책을 발굴·추진하고 민생경제 안정을 위해 행정력을 집중하겠다는 뜻을 전했다.

충남도는 도내 전통시장을 대상으로 폐회로텔레비전(CCTV) 설치·화장실 개선 등 시설 현대화 지원사업, 화재 공제 지원·온라인 전자상거래 활성화 등 경영 현대화 지원사업을 추진하고 있다.

