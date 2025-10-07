“체급 경쟁에 시민 혼란만 가중”…‘6.3 지방선거’ 대구시장 후보군은?

차기 대구시장을 뽑는 지방선거가 8개월여 앞으로 다가왔지만 여야 20여명 가까운 인사들이 하마평에 오르면서 ‘체급 올리기’ 경쟁이 난무하고 있다.

7일 지역정치권에 따르면 보수 텃밭인 대구는 국민의힘의 우세가 예상되는 지역이지만 유력 주자가 부상하지 않으면서 범여권·범야권 인사들이 줄줄이 출마 저울질에 나서고 있다.

국민의힘 대구시장 후보 지지도(%). 에브리리서치 제공

국민의힘에서는 주호영(수성구갑)·추경호(달성군)·유영하(달서구갑)·윤재옥(달서구을)의원이 대표 주자로 거론된다.

주호영 의원은 국회 6선 중진으로 정치권에서는 대구시장 출마를 기정사실화하는 분위기다. 경북 울진 출신으로 경북도지사 후보군에도 이름이 오르고 있지만, 20년 넘게 대구 지역구를 지켜온 점에서 대구시장 도전 가능성에 무게가 실리고 있다.

추경호 의원도 국회 3선 의원으로 윤석열 정부 초대 경제부총리 겸 기재부 장관을 역임했다. 풍부한 행정·정치 경험이 강점으로 꼽히지만, '12·3 비상계엄' 특검 수사가 출마 여부에 변수로 작용할 수 있다는 관측이 나오고 있다.

지난 1일 여론조사전문기관인 에브리리서치가 실시한 '6.3 지방선거' 차기 대구시장 여론조사에서도 주호영 의원(14.4%)과 추경호 의원(13.0%)이 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 이어 유영하 의원 8.4%, 윤재옥 의원 5.3%, 우동기 전 국가균형발전위원회 위원장 4.0%, 이만규 대구시의회의장 1.8% 순이었다.

기초단체장들의 출마 여부도 주요 관심사다. 연임 제한선인 3선까지 단체장을 역임한 배광식 북구청장(4.4%)과 이태훈 달서구청장의 대구시장 도전은 기정사실로 굳어졌다. 여기에 이재만 전 동구청장(2.7%)의 출마설도 흘러 나오고 있다.

윤 전 대통령 탄핵 반대 여론 속에서 ‘스피커’로 주목받은 전한길 씨의 등판론까지 부각되며 공천 경쟁이 혼탁해질 조짐이다. 국민의힘 신임 장동혁 대표가 전 씨를 두둔하는 듯한 발언을 내놓으면서 정치권 안팎에서 출마 가능성에 무게를 싣는 분위기다.

더불어민주당 대구시장 후보 지지도(%). 에브리리서치 제공

민주당 측에서는 김부겸 전 국무총리와 홍의락 전 경제부시장(9.7%)의 추대론이 거론되고 있다. 허소 민주당 대구시당위원장, 강민구 전 최고위원(10.8%), 서재헌 전 상근부대변인(5.6%), 권택흥 고용노동부 장관 정책보좌관 등이 예비 후보군에 포함된다.

차기 대구시장은 이재명 정부 임기와 겹치며 앞으로 4년간 시정의 방향을 결정짓는 자리지만, 현직 프리미엄이 없는 선거라는 점에서 후보 난립이 심화될 가능성이 크고, 그만큼 정책 실종과 선거 피로감이 가중될 것이라는 전망이 나온다.

지역 정치권 관계자는 “유력 정당 공천이 곧 당선으로 이어지는 지역 정치 구조에서 후보 체급을 높이기 위한 경쟁이 계속된다면 시민들은 제대로 된 검증의 기회를 박탈당하게 될 것”이라고 지적했다.

한편, 이번 여론조사는 9월 26~28일 3일간 에브리리서치가 대구시 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 유무선 ARS(유선20%, 무선80%) 방식으로 실시했다. 응답률은 3.6%로 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트다.

