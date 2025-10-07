[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 08일 (수요일)

쥐

96년생: 책임의식은 자신을 한 단계 발전케 한다.

84년생: 운수업 택배업 운전대리업은 광고에 성과가 있다.

72년생: 프로의 직업정신을 갖고 일하자.

60년생: 신규업에 기회가 오는 운이다.

48년생: 매출에 좋은 기회를 맞이한다.

36년생: 수익도 없는 일에 매달린다.

소

97년생: 때로는 모르는 것이 약이 된다.

85년생; 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라.

73년생: 반복 속에서 뿌리를 내린다.

61년생: 욕심이 생긴다 실물을 거둔다.

49년생: 투자에 기회를 잡는다.

37년생: 쓸때없이 깊은 상념에 잠기지 말자.

범

98년생:상사의 분위기에 신경쓰라.

86년생: 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다

74년생: 변동하지 말고 꾸준히 일하자.

62년생: 자기중심적인 생각을 버리자.

50년생: 부모와 자식간의 갈등이 온다.

38년생: 들짐승을 만나니 움직이지 말자.

토끼

99년생: 조금만 주고 많이 얻는 형국이다.

87년생; 머리가 맑아지고 막힘이 없다.

75년생: 자신의 능력을 보여주자.

63년생: 일에 공백기간이 너무길다.

51년생: 자신을 장소와 상황에 순응하자.

39년생: 한번 참으면 건강에 좋다.

용

00년생 나를 따라붙는 사람이 필요하다고 느껴진다.

88년생: 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다.

76년생: 오락실 복권업 영화관업은 광고에 성과가 있다.

64년생: 하기 싫었던 일이 해결된다.

52년생: 지금부터 점차 사업운은 좋아진다.

40년생: 편안한 마음으로 먼길을 떠나자.

28년생: 오래된 물건이나 사람은 소중하다.

뱀

01년생 술수를 부리다가 다른 것까지 뒤집어쓰게 된다.

89년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다.

77년생: 자신의 주장을 내세우지 말자.

65년생: 금전문제로 부부간에 냉냉하다.

53년생: 무거운 책임감에서 벗어난다.

41년생: 계약체결이 백지화 될수 있다.

29년생: 불난 집에 부채질하는 행동은 지양하라.

말

02년생 상대의 허점을 공략한다면 승승장구한다.

90년생: 인정을 베푼다면 주변이 아름답다.

78년생: 관광업 예술품 아동품점은 광고에 성과가 있다.

66년생: 한번의 실패는 소중한 경험이다.

54년생: 변화에 민감하게 반응하지 말자.

42년생: 대쪽같은 이미지를 버리자.

30년생: 약간의 긴장감은 정신건강에 좋다.

양

03년생 본인이 책임질 부분부터 먼저 해결하라.

91년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라.

79년생: 물건구입에 주의하자 손재수다.

67년생: 실물수가 있으니 조심하자.

55년생: 일의 시작보다 마무리가 중요하다.

43년생: 새로운 변화은 건강에 해롭다

31년생: 믿을 수 있는 정보는 자신의 경험이다.

원숭이

04년생 세상이 등을 돌려도 사랑은 항상 존재한다.

92년생: 휴머니즘의 중요성을 고려하라.

80년생: 이제부터 발빠른 행보로 움직이자.

68년생: 금전적인 소득이 기대된다.

56년생: 신뢰를 중시하면 거래처가 온다.

44년생: 독선적인 성격은 건강을 해친다.

32년생: 약간의 풍파는 있지만 편안하다.

닭

05년생 힘들었던 일에 돌파구가 뚫린다.

93년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다.

81년생: 서남방에서 이성의 인연이 있다.

69년생: 투자는 아직 때가 아니다.

57년생: 동업은 결국 자신만 손해다.

45년생: 잡기나 오락으로 낭패 당한다.

33년생: 장점을 내세우기 보다 단점을 생각하라.

개

06년생 투자대상을 선정한 후에 움직여라.

94년생 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심.

82년생: 음식업 식품업 유흥업은 광고에 성과가 있다.

70년생: 지하철에서 소지품을 분실하지 말자.

58년생: 멀리 움직이는 것은 삼가하라.

46년생: 상대의 불만이 무엇인지 파악하자.

34년생: 현재는 천천히 터널을 벗어난다.

돼지

95년생: 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다.

83년생: 참신하고 새로운 진로를 모색한다.

71년생: 동지를 만나 취업의 길이 나타난다.

59년생: 야간에 운전하는 자는 차 조심하자.

47년생: 재운이 있으나 약하다.

35년생: 돈을 구할 때는 서남방에 있다.

