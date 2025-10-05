[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 06일 (월요일)

쥐

96년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다.

84년생 아파트 주택 빌라매매는 동북방으로 추진하세요.

72년생 시기와 질투로 재주와 능력이 반감된다.

60년생 일의 책임소재 때문에 난감해질 수 있다.

48년생 강자에게는 정도로 약자에게는 유연하게.

36년생 잘난 사람, 못난 사람 배울 점이 있다.

소

97년생 사업자는 성과가 기대되지만 불안정할 수 있다. .

85년생 금전융통은 정씨 권씨 고씨에 부탁하세요.

73년생 솔직한 것이 속이는 것보다 훨씬 좋다.

61년생 오르막보다 내리막이 더 위험하다.

49년생 자신의 입장을 충분히 납득시키라.

37년생 물이 가득한데 계속 부으니 안타깝다.

범

98년생 시선을 한곳에 집중하지 않으면 매우 힘들어진다

86년생 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요.

74년생 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라.

62년생 경제적으로 안정되는 운이 온다.

50년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라.

38년생 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

토끼

99년생 지나친 혁신은 오히려 손해를 불러올 수 있다.

87년생 금전문제는 남북방으로 추진하세요.

75년생 고민있는 이는 끌어안을 필요는 없다.

63년생 거리를 두는 것도 지나친 겸손도 안좋다.

51년생 자기가 하는 일에 자부심과 보람을 갖자.

39년생 움직이려 애쓰니 힘든 게 당연하다.

용

00년생 어정쩡한 행동으로 좋은 기회 놓칠 수

88년생 몸과 마음을 편안하게 가져야 한다.

76년생 토지 땅 대지매매는 북남방으로 추진하세요.

64년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

52년생 타협이 이루어지지 않거나 불신감이 온다.

40년생 재물이 들어올 수 있지만 독식은 피하라.

28년생 남서쪽으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋겠다.

뱀

01년생 맺고 끊음을 확실히 하라

89년생 작은 희생이 큰 이익 부른다.

77년생 재정문제 신용문제는 동서방으로 추진하세요.

65년생 편중된 사고방식은 피하고 적극성이 좋다.

53년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세질 수 있다.

41년생 고마움을 표시하고 예의를 중히하면 길하다.

29년생 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라.

말

02년생 기본 업무파악만으로 대응하지 말라.

90년생 숨은 실력을 마음껏 공개하라.

78년생 점포매매는 북서방으로 추진하세요.

66년생 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다.

54년생 충동구매로 소비가 과할 수 있다.

42년생 욕심을 자제하고 충분한 휴식을 취해라.

30년생 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다.

양

03년생 약속을 잘 지키지 않으면 힘들어진다.

91년생 상대가 적극적일 때 용건을 말하라.

79년생 금전문제는 김씨 황씨 원씨에 부탁하세요.

67년생 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라.

55년생 발 빠른 움직임을 보인다면 성과가 크다.

43년생 후회할 바에는 안전한 쪽을 택하라.

31년생 서류가 잘못되어 다시 돌아온다.

원숭이

04년생 한번 넘어지면 두 번 넘어지는 것은 예사다.

92년생 협조할 수 없으면 거절하라.

80년생 아파트 빌라 주택매매는 서동방으로 추진하세요.

68년생 자신의 과소평가는 과대평가보다 나쁘다.

56년생 현재 일에 힘을 한곳으로 집중시켜라.

44년생 작은 마찰은 먼저 양보하고 마무리해라.

32년생 몇 걸음 걷지도 않고 피곤해지는 현상은 준비 부족.

닭

05년생 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐는 토론은 사간낭비.

93년생 서류로 처리되는 일은 유심히 살펴라.

81년생 금전융통은 동서방에서 기쁨소식이 온다.

69년생 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘을 써라.

57년생 상상만으로 일을 벌이면 결과가 좋지 않다.

45년생 심심풀이로 하는 일이 습관이 될 수도 있다.

33년생 작은 것에 만족하는 것이 이롭다.

개

06년생 샛길로 빠지면 돌아오는 길을 잃는다.

94년생 곤경에 처해 있어도 도움은 있다.

82년생 상가나 건물매매는 동남방에서 통신이 온다.

70년생 손익 계산만 하다가 아무 것도 얻지 못한다.

58년생 일에는 원인이 있으니 근원을 분석해 보라.

46년생 집안에 우환이 발생할 가능성이 있다.

34년생 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라.

돼지

95년생 스트레스로 건강을 잃게 된다.

83년생 재정관계는 오후에 약속하면 성과가 있다.

71년생 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.

59년생 심신이 피곤할 때는 안식처를 찾아라.

47년생 기대하지 않은 재물을 생각하지 말라.

35년생 가벼운 마음으로 시작하면 피로가 사라진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지