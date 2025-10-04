[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 05일 (일요일)

쥐

96년생: 마음속에 가진 일은 훗날에 행운이 온다.

84년생: 순리대로 행동하면 이익.

72년생: 주위 사람들에게 귀감이 된다.

60년생: 이기적인 행동은 자제하자.

48년생: 모임에 가급적 빠지지 않도록 하자.

36년생: 현 상항에 만족하도록 하자.

소

97년생: 전체를 생각하며 일을 진행하라.

85년생: 매사 서두르지 말고 신중하게 결정하라.

73년생: 귀인의 계획한 일 미래에 성공한다.

61년생: 일거양득이 있는 운이다.

49년생: 난관을 스스로 극복하도록 하자.

37년생: 명예를 소중하게 간직하자.

범

98년생: 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라.

86년생: 어려운 일은 가족과 함께 해결하라.

74년생: 맡은 일에는 자신감을 갖자.

62년생: 투자한 것 보다 수익이 적다.

50년생: 자리 변동 조짐으로 불안하다.

38년생: 공교롭게 장애물이 생겨 고심이다.

토끼

99년생: 귀인으로 후날에 행복함이 온다 .

87년생: 조용히 관망하는 것이 이익이다.

75년생: 개운치 않은 일이 나타난다.

63년생: 먼저 목표 세워 놓고 추진하자.

51년생: 무리한 운동은 역효과가 난다.

39년생: 요행을 바라고 앉아 있지말자.

용

00년생 거래선이나 부동산의 문서를 잡는다.

88년생: 확신이 들면 확실히 밀어붙여라.

76년생: 인덕이 오니 많은 도움이 된다.

64년생: 친구간에 금전거래는 심중하자.

52년생: 자기 직업을 확고하게 지키자.

40년생: 진행하는 일이 장애가 생긴다.

28년생: 정신세계의 휼륭한 사람이 곁에 있다.

뱀

01년생 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다.

89년생: 기회 포착을 잘하라.

77년생: 편법보다는 정법으로 나가자.

65년생: 바라는 대로 성과가 보인다.

53년생: 노력만큼 대가는 조금 약하다.

41년생: 재테크에 성과가 나타난다.

29년생: 가족 대화는 적당한 선에서 끝내자.

말

02년생 바라던 이상형의 이성이 나타난다.

90년생: 상대방의 의견을 존중하라.

78년생: 팜매 실적이 타인보다 부진하다.

66년생: 이 일은 장기적으로 밀고 나가자.

54년생: 못이기는 척하고 고집을 거두라.

42년생: 금전의 손재가 나타난다.

30년생: 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다.

양

03년생 오늘은 부주의로 건강에 조심할것.

91년생: 인내를 필요로 하는 일이 생긴다.

79년생: 두 번 손가지 않게 확실히 하자.

67년생: 작은 일도 방심하지 말자.

55년생: 탄탄대로 내자리를 굳히자.

43년생: 명예도 얻고 하늘이 도우는 운이다.

31년생: 동북방에서 목적을 달성한다.

원숭이

04년생 유흥비 오락비의 출비를 줄이자.

92년생: 어려운 일은 주위에 도움을 청하라.

80년생: 내 목표을 조금 낮추어 잡자.

68년생: 이런 저런 핑계만 만 늘어놓는다.

56년생: 봉사하는 마음을 갖고 일을 하자.

44년생: 정신 차리고 사태를 파악하자.

32년생: 벼는 익을수록 고개를 숙인다.

닭

05년생 바다로 나가니 갑갑함이 풀린다.

93년생: 좋은 운이 찾아오니 새출발을 시도하라.

81년생: 지금은 허세 부릴 때가 아니다.

69년생: 때론 불만도 있고고심도 있다.

57년생: 일을 하다보면 난간이 온다.

45년생: 사교성 사업애 한 몫 한다.

33년생: 생활 패턴이 흐트러지기 쉽다.

개

06년생 화합마음이면 자신에게 호감 갖는다.

94년생: 가정에 웃음이 가득하다.

82년생: 너무 목표 의식이 높다.

70년생: 전공이 불만스러워 고민이다.

58년생: 용기를 내어 일을 다시 하자.

46년생: 호흡기질병 변비에 조심하자.

34년생: 일에 어려운 제의가 온다.

돼지

95년생: 작은 이익이라도 만족하라.

83년생: 한가지 일에만 성실히 집중하자.

71년생: 일생 정신적 지주가 있어 안전하다.

59년생: 일이 생기면 일 부터 시작하자.

47년생: 밖에 받은 스트레스 밖에서 풀자.

35년생: 한번 가면 두 번 가기 수월하다.

