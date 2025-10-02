이억원 "금융기관서 인프라 사고 시 낱낱이 규명·엄정 책임"

[금융위 제공]

이억원 금융위원장이 최근 금융권 전산 장애와 해킹 사고가 잇따르자 "금융 인프라를 제로베이스 관점에서 신속하고 철저하게 점검해달라"고 요청했다.



이 위원장은 2일 오전 서울 광화문 정부서울청사에서 "금융 모든 서비스와 업무가 전산시스템 등 인프라 정상 가동을 전제로 이뤄지고 있는 만큼 재해와 장애, 해킹은 그 자체로 위기에 준하는 상황"이라고 말했다.



그러면서 "국민의 평온한 금융 생활을 방해할 가능성이 조금이라도 있는 사안은 모두 위험 요소로 판단하고 문제 소지와 보강이 필요한 부분을 빠짐없이 확인해 보고해달라"고 말했다.



그는 "오늘 이후 금융 유관기관에서 인프라 관련 사고가 발생할 경우 정부는 그 원인을 낱낱이 규명해 해당 기관에 엄정하게 책임을 묻겠다"고 경고했다.



아울러 새 정부가 추진 중인 금융 대전환 과제와 관련해 "유관기관 여러분의 역할과 집행이 매우 중요하다"며 "소극적 집행에 머무르지 말고 선제적으로 앞장서 달라"고 주문했다.

<연합>

