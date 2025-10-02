퇴근 후 출발하면 늦는다…귀성길 오후 6~7시 고속도로 정체 절정

사진=한국도로공사

황금 추석연휴 전날인 2일 고속도로는 이른 귀성 차량으로 평소보다 혼잡할 것으로 관측된다.

이른 귀성길은 직장인들이 퇴근하는 6시쯤부터 절정에 달할 것으로 전망됐다.

한국도로공사는 이날 전국에서 535만대가 고속도로를 이용할 것으로 예상했다.

수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 40만대가 이동할 것으로 보인다.

귀성길 교통 체증은 오전 6~7시부터 시작돼, 오후 6~7시 절정에 이른뒤 오후 11시에서 자정 사이 해소될 것으로 예상된다.

서울 방향 정체는 오전 6~7시쯤 시작돼 오후 5~6시 최대, 오후 9시~10시쯤 해소될 것으로 예상된다.

이날 10시 기준 경부선 서울 방향은 오전 6시 41분부터 달래내~반포 10㎞ 부근이 붐비고 있다.

서해안선 서울 방향은 광명역~금천 7㎞ 부근에서 거북이걸음을 하고 있다.

영동선 강릉 방향은 둔대분기점~부곡 6㎞ 부근에서 답답한 흐름을 보이고 있다.

인천 방향은 광교터널 부근~북수원 2㎞, 서창분기점 부근~영동선시점 2㎞에서 정체되고 있다.

오전 10시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 △부산 4시간 30분 △울산 4시간 20분 △대구 3시간 50분 △강릉 2시간 40분 △양양 1시간 50분(남양주 출발) △대전 1시간 40분 △광주 3시간 20분 △목포 3시간 50분(서서울 출발)이다.

같은 시각 지방에서 서울까지는 △부산 4시간 50분 △울산 4시간 20분 △대구 3시간 20분 △강릉 2시간 40분 △양양 1시간 50분(남양주 출발) △대전 1시간 50분 △광주 3시간 20분 △목포 3시간 56분이다.

