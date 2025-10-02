[이코노 브리핑] AIA생명, 유병력자 등 전용 건강보험 출시 외

AIA생명, 유병력자 등 전용 건강보험 출시

AIA생명은 보장 사각지대에 놓인 고연령·유병력자를 위한 대면 전용 건강보험인 ‘(무)AIA 더 안심되는 초간편 건강보험(갱신형)’을 출시했다고 1일 밝혔다. ‘(무)AIA 더 안심되는 초간편 건강보험(갱신형)’은 AIA 프리미어파트너스의 마스터플래너(설계사)를 통해서만 보험 상담·설계를 받을 수 있는 상품이다. 두 가지 간편 심사 질문만 통과하면 가입할 수 있는 것이 특징이다. 암, 뇌혈관질환, 심장질환을 포함한 3대 질병의 진단금부터 치료, 수술, 입원, 간병까지 보장한다.

메가커피, 가맹점 수수료 갑질 22.9억 과징금

메가MGC커피 가맹본부가 모바일 상품권 수수료를 점주에게 몰래 떠넘기는 등 ‘갑질’을 벌이다 적발돼 20억원대 과징금을 물게 됐다. 공정거래위원회는 가맹사업법 위반 혐의로 메가MGC커피를 운영하는 앤하우스에 시정명령과 함께 과징금 총 22억9200만원을 부과한다고 1일 밝혔다. 앤하우스는 2016년 8월부터 2020년 7월까지 거래상 지위를 남용해 가맹점주에게 사전 동의나 협의 없이 판매 금액의 11%인 모바일 상품권 수수료 전액을 부담시킨 혐의를 받는다. 앤하우스는 2019년 12월부터 올해 2월까지 제빙기와 커피 그라인더를 본부에서 사도록 필수품목으로 강제한 혐의도 받는다.

韓, 외환상품시장 거래액 3년새 26.5% 증가

우리나라의 전 세계 외환상품시장 거래액이 3년 전보다 30% 가까이 늘었다. 한국은행이 1일 공개한 국제결제은행(BIS) 주관 ‘세계 외환·장외 파생상품 시장조사’ 결과에 따르면 지난 4월 기준 한국 외환상품시장 거래액은 하루 평균 857억2000만달러로, 직전 조사 시점(2022년 4월) 대비 26.5% 증가했다. 전 세계 외환상품시장에서의 우리나라의 비중은 0.7%로 3년 전과 같았으나, 조사대상국 중 순위는 15위에서 14위로 1단계 올랐다.

