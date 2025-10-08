“커피 시키신 분~”…영주 서천·영주호 ‘드론배달 서비스’ 본격화

경북 영주의 서천이나 영주호에서 치킨과 커피 등을 배달시켜 먹을 수 있는 서비스가 본격화한다.

영주시는 올해 초 국토교통부의 드론실증도시 구축사업 ‘K-드론배송 상용화’ 분야 공모에 선정됨에 따라 드론배송 서비스를 본격적으로 운영한다고 8일 밝혔다.

영주시 관계자가 9월29일 드론배송센터에서 드론배송 서비스를 시연하고 있다. 영주시 제공

시는 이번 사업을 통해 서천과 영주호에 드론배송센터 2곳과 배달지 8곳을 구축했다. 지난 8월까지 안전성 검증과 비행로 테스트를 마쳤고 이달부터 두 달간 시범 서비스를 운영한다.

드론배송은 매주 수·목·금·토요일 오전 11시부터 오후 5시까지 이용할 수 있다. 다만 기상 상황에 따라 일정은 변경될 수 있다. 시민들은 지정된 배달지에서 먹깨비 앱으로 주문한 음식을 드론으로 받아볼 수 있다.

지정 배달지는 크게 두개 권역으로 나뉜다. 서천권역은 서천둔치와 파크골프장 제2구장, 강바람놀이터 건너편, 문정둔치, 문정야외물놀이장이다. 영주호권역은 오토캠핑장과 어드벤처 캐슬, 용마루2공원, 평은역사 등이다.

현재 드론배달 가맹점은 14개 업소가 참여하고 있다. 시는 서비스 활성화를 위해 11월까지 먹깨비 앱을 통한 드론 주문 시 3000원 할인쿠폰을 횟수 제한 없이 지원한다. 참여 가맹점도 지속적으로 확대한다.

유정근 영주시장 권한대행은 “서천과 영주호에서 드론배달을 통해 시민들께 색다른 경험을 제공할 수 있을 것”이라며 “이번 사업은 드론의 안전성과 신뢰성을 높이는 계기가 될 뿐 아니라 스마트 영주로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.

