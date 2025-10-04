명절 증후군은 병일까? 마음 건강 지키는 3가지 법칙 [건강+]

명절 연휴 뒤 목과 어깨 통증을 호소하는 여성. 장시간 가사 노동과 스트레스로 인한 ‘명절 증후군’은 몸과 마음에 부담을 준다. 게티이미지뱅크

추석 연휴가 끝나면 어김없이 ‘명절 증후군’이라는 말이 입에 오르내린다. 장시간 운전, 친척 모임, 가사 노동 등으로 몸과 마음이 지치면서 평소보다 짜증이 늘거나 무기력해지는 것이다. 흔히 농담처럼 말하지만, 실제로 명절 증후군은 단순한 기분 문제가 아닌 신체적·정신적 스트레스로 나타나는 ‘사회적 증상’에 가깝다.

정신건강의학과 전문의들은 명절 증후군이 의학적 병명은 아니지만, 방치하면 우울증·불안장애 등으로 이어질 수 있어 관리가 필요하다고 강조한다.

명절 기간엔 기대와 부담이 뒤섞인다. 가사 분담 문제, 친척과의 갈등, 장거리 이동으로 생긴 피로가 한꺼번에 몰려온다. 이때 억누르기보다는 “나는 피곤하다”, “나는 서운하다”처럼 감정에 이름을 붙여 보는 것이 도움이 된다. 감정을 인정하는 것만으로도 마음의 긴장이 풀린다는 게 전문가들의 설명이다.

명절 뒤 일상 복귀가 힘든 이유 중 하나는 휴식의 부재다. 연휴 내내 집안일이나 만남에 시달리다 보면 정작 자신을 위한 시간은 없어진다. 귀경 후 하루 이틀은 일부러라도 30분 이상 혼자만의 시간을 확보하는 게 중요하다. 짧은 산책, 좋아하는 음악 듣기, 가벼운 명상만으로도 회복력이 크게 달라진다.

특히 주부나 부모 세대는 “명절에는 희생해야 한다”는 압박을 크게 느낀다. 그러나 완벽하게 해내려 할수록 피로와 분노는 커진다. 할 수 있는 만큼만 하고, 나머지는 가족과 나누는 것이 최선이다. 전문가들은 “역할을 내려놓는 연습이 명절 스트레스 예방의 시작”이라고 조언한다.

명절 증후군은 공식 진단명은 아니지만, 반복될 경우 몸과 마음에 실제 병을 불러올 수 있다. 결국 중요한 것은 스스로를 돌보는 태도다. “내가 지쳐 있구나”를 인정하고, 작은 습관으로 마음 건강을 챙긴다면 연휴 뒤 일상 복귀가 한결 가벼워질 것이다.

