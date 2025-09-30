수익만 좇다 혁신도 정체성도 잃은 카카오 [현장메모]

‘이 정도 변화는 카카오톡 역사상 없었다. 사용자 목소리에 주목하며 변화에 민첩하게 반응하겠다는 의지를 담았다.”



정신아 카카오 대표가 지난 23일 경기 용인 카카오 AI 캠퍼스에서 출시 15년 만에 대대적으로 개편한 카카오톡을 소개하면서 한 말이다.



카카오톡(카톡)은 진짜 낯설 정도로 변화했다. 며칠 후 카톡 첫 화면에 자주 가는 식당 홍보물이 큼지막하게 올라왔다. 가게 사장은 카톡 ‘친구탭’이 ‘피드형(소식형)’으로 바뀌고 친구 근황이 화면 절반 크기로 올라오자 홍보 기회로 보고 프로필을 바꿨다고 한다. 이런 식으로 별로 알고 싶지 않은 누군가의 일상이 카톡 화면을 가득 채우자 피로감이 몰려 왔다. 나 같은 카톡 이용자가 무수히 많았나 보다. 카카오를 향한 비난 여론이 들끓었다.

이정한 산업부 기자

특히 친구탭과 ‘쇼트폼(짧은 영상)’이 집중 도마에 오르며 사회관계망서비스(SNS) 중심으로 역대 최악의 개편이란 혹평이 빗발쳤다. ‘국민 메신저’란 애칭이 무색해질 만큼 ‘쉰스타(쉰내 나는 인스타그램)’, ‘감다죽(감 다 죽었다)’ 등 조롱 세례를 받았다. 카카오가 과연 사용자 목소리에 주목한 게 맞나 싶다. 그보다는 수익성 확대에 골몰하다 이용자 편의성을 간과한 탓이 아닐까.



카톡이 국민 메신저가 된 데는 무엇보다 ‘간편함’이 강점으로 작용했다. 간단한 사용자 환경(UI)을 기반으로 편리한 사용자 경험(UX)을 제공했다. 남녀노소 누구나 쉽게 메신저로 소통하고 금융과 쇼핑, 모빌리티 등 일상 생활에 필요한 여러 서비스도 편하게 이용할 수 있도록 한 것이다. 하지만 이번 개편은 카톡의 친근한 고유성을 더 잘 살리는 쪽보다 인스타그램 등 세계적인 SNS 성공 사례를 따라한 인상을 풍겼다.



여론 악화에 백기를 든 카카오는 결국 “카카오톡 최신 버전에 대한 이용자 의견을 적극 반영해 친구 탭 개선을 추진한다”고 밝히는 등 개선 방안을 내놨지만 후유증이 오래 갈 것 같다. 카카오가 이용자들이 원하는 혁신 대신 남의 성공 방정식을 답습하다 고유성마저 잃어버린 것 같아 안타깝다. 이번 카톡 개편 논란이 카카오뿐 아니라 치열한 시장 경쟁에 내몰린 국내 기업들에 귀한 교훈이 되길.

