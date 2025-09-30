현대엔지니어링 ‘기프트하우스 시즌11’…‘산불 피해’ 의성군에 모듈러 주택 기증

현대엔지니어링(대표이사 주우정) 경상북도 의성군 주거 취약 가정에 모듈러 주택을 기증하고, ‘기프트하우스 시즌11’ 집들이 행사를 진행했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 경북 의성군에서 진행한 ‘기프트하우스 시즌11’ 집들이 행사에서 현대엔지니어링 김민석 지속가능경영팀장(왼쪽에서 여섯 번째), 의성군 김주수 군수(왼쪽에서 일곱 번째) 등 관계자들과 수혜자가 기념사진을 촬영하고 있다. 현대엔지니어링 제공

지난 29일 경상북도 의성군 점곡면에서 진행된 집들이 행사에는 현대엔지니어링 김민석 지속가능경영팀장, 의성군 김주수 군수, 사단법인 함께 웃는 세상 서충환 사무국장 등이 참석해 입주를 기념하고 수혜자와 함께 내부를 둘러봤다.

현대엔지니어링은 ‘기프트하우스’을 통해 지난 2015년부터 산불, 홍수, 화재 등의 재난과 주택 노후화 등으로 주거에 어려움을 겪고 있는 주거취약계층에게 자체 개발 모듈러 주택을 선물하고 있다.

이번 ‘기프트하우스 시즌11’에는 지난 3월 발생한 산불로 피해를 입은 의성군의 기초생활수급 가정을 선정해 49.5㎡(약 15평형)의 모듈러 주택을 기증했다. 모듈러 주택은 방 2개와 거실 및 주방, 화장실로 구성되어 3인 가족이 편안하고 따뜻한 추석을 보낼 수 있게 되었다.

또한 입주에 앞서 깨끗한 집을 선물하기 위해, 현대엔지니어링 임직원 봉사단 5명이 의성군을 방문해 모듈러 주택 내부를 청소하고 외부 환경정화 활동을 펼치기도 했다.

지난 29일, ‘기프트하우스 시즌11’ 집들이 행사에서 현대엔지니어링 임직원 봉사단과 수혜자가 기념사진을 촬영하고 있다. 현대엔지니어링 제공

현대엔지니어링은 지난 11년간 기프트하우스 활동을 통해 전국 19개 지자체에 모듈러 주택 41동을 기증했으며, 2023년부터는 임직원 및 대학생 봉사단과 함께 전국 각지의 노후주택 106가구를 대상으로 집수리 봉사활동도 진행했다.

현대엔지니어링 관계자는 “산불로 삶의 터전을 잃은 가정에 안전한 보금자리를 선물할 수 있어 뜻깊다”며, “앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 더 많은 이웃에게 희망을 전하겠다”고 말했다.

