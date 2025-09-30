‘2번 이혼’ 방은희 “전 남편 내 인감 무단 사용” 이혼 고백

채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁' 화면 캡처

배우 방은희가 두 번의 이혼에 대한 심경을 밝혔다.

방은희는 지난 29일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에서 전 남편의 회사 소속 걸그룹이었던 '라붐' 출신 율희, 현재 율희의 양육권 소송을 담당 중인 양소영 변호사와 이야기를 나누다가 이혼 얘기를 꺼냈다.

방은희와 양 변호사도 인연이 있다. 방은희는 "이혼한 지 6년이 지났는데 전 남편이 내 인감으로 외국에 뭐를 했나보다. 이걸 어떻게 해야 하지?"라고 고민하던 때가 있었다고 돌아봤다.

이에 양 변호사가 "언니 나 변호사예요. 나한테 SOS 하세요"라고 말했다. 그는 "내 편이 있다는 게 얼마나 고맙고 든든하든지. 내 편이라는 게 너무 좋았다"며 양소영에게 고마워했다.

방은희는 이혼에 대해선 "처음 결혼은 33일 만에, 두 번째 결혼은 30일 만에 했다. 연애 자체를 중요하게 생각 안 했다. 근데 나만의 생각이었다. 실패했다. 내가 나를 사랑하지 않아서 그랬던 것"이라고 자책했다.

방은희는 결혼을 중요하게 생각하지 않아 첫 번째 결혼은 33일 만에, 두 번째 결혼은 30일 만에 결정하게 됐다고 고백한다. 특히 두 번째 결혼은 과거 세 살배기 아들이 "장난감 가게에서 아빠 좀 사다 줘"라고 말한 것에 마음이 아파 아들에게 아빠를 만들어주기 위해 한 선택이었다고.

그러나 두 번째 남편은 아이가 있는 삶을 이해하지 못했고, 결국 고등학생이 된 아들의 "나 말고 엄마를 위해 살아"라는 말에 용기를 얻어 두 번째 이혼을 결심했다고 털어놓는다.

이어 "내 인생에서 제일 잘못한 건 결혼, 제일 잘한 건 이혼과 아들을 낳은 것"이라며 아들을 향한 애틋함을 드러낸다.

현재 미국에서 영화감독을 꿈꾸며 유학 중인 23살 아들은 "한국에 남자가 없으면 외국에서 '톰'이라도 데려올게", "내가 철이 들었으니 엄마는 철들지 마"라는 말을 건넨 적도 있다고 해 절친들의 감탄을 자아낸다.

