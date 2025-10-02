‘케데헌’ 테마존·포켓몬 월드… 골라보는 재미 쏠쏠 [情겨운 한가위]

추석 연휴를 맞아 전국의 놀이동산과 리조트에서는 민속놀이 한마당이 신명나게 펼쳐지고 맛있는 추석 음식도 즐기는 다채로운 행사가 마련된다.

롯데월드 ‘고스트 파티’ 공연. 롯데월드 제공

에버랜드는 전 세계적으로 K컬처 열풍을 불러일으킨 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존을 최근 오픈했다. 대형 LED 스크린을 통해 작품 속 주요 영상과 ‘골든’ ‘소다팝’ 등 대표곡들이 흘러나오고 캐릭터별 포토존과 호랑이 ‘더피’ 대형 아트 조형물도 조성됐다. 또 ‘헌트릭스’ ‘사자보이즈’ 등 캐릭터별 스토리를 미션형 게임과 인터랙티브 포토존을 통해 몰입감 있게 경험할 수 있다. 또 에버랜드에서만 만날 수 있는 38종의 한정판 굿즈와 K분식 체험 등을 통해 케이팝 데몬 헌터스를 생생하게 즐길 수 있다. 딱지치기, 윷놀이, 제기차기를 즐기는 민속놀이 한마당도 마련된다.

롯데월드에서는 아이들이 좋아하는 ‘포켓몬’을 만난다. 실내공간인 어드벤처는 귀여운 고스트타입 포켓몬이 가득한 ‘포켓몬 월드 어드벤처’, 야외공간인 매직아일랜드는 좀비가 점령한 ‘호러 아일랜드’로 변신했다. 여러 포켓몬들이 신나는 댄스파티를 벌이는 고객 참여형 플래시몹 공연 ‘고스트 파티’와 더욱 무섭게 돌아온 ‘스트리트 호러 쇼 : 더 마리오네트’ 공연이 펼쳐진다.

충북 제천의 리솜리조트는 민속놀이 체험존, 사생대회, 낙엽 놀이터, 가을 명화 그리기, 달빛 산책, 감성 통기타 공연을 마련한다. 충남 태안의 아일랜드 리솜에서는 보름달 소원등 만들기와 ‘복면가왕’ 콘셉트의 노래자랑으로 흥겨운 명절을 즐길 수 있다.

