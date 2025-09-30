12조원 규모 미래도시펀드 조성 착수

국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)가 1기 신도시 등 노후 계획도시 정비사업을 돕기 위해 12조원 규모의 미래도시펀드 조성에 나선다.



국토부는 29일 “첫 단계로 1호 모(母)펀드 운용사 선정을 위한 공고문(사전규격공개)을 30일부터 닷새간 공개하고, 10월13일∼11월23일 본 입찰공고를 거쳐 12월 우선협상대상자를 결정할 것”이라며 “내년 3월 중 6000억원 규모의 1호 모펀드를 결성할 예정”이라고 밝혔다.

미래도시펀드는 대규모 재원이 필요한 노후 계획도시 정비사업 시행자에게 초기사업비, 공사비 등 사업비 대출을 시행하는 대출형 펀드다. HUG가 대출을 보증하는 데다, 전체 자금 흐름을 관리하는 모펀드와 사업지구에 대출하는 자(子)펀드를 별도 조성해 사업 안정성을 높였다고 국토부는 설명했다. 모펀드는 직접 초기사업비를 최대 200억원까지 대출해 주고, 향후 결성될 사업장별 자펀드의 수익증권 10∼20%를 매입해 자금 모집의 마중물 역할을 한다.



이번에 선정되는 운용사는 1호 모펀드 결성을 위해 투자를 유치하고, 자펀드 자금의 안정적 운용을 위한 가이드라인을 마련하는 등 미래도시펀드 총괄 관리 역할을 맡게 된다.

