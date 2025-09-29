국정자원 화재 여파…통신사 서비스도 일부 중단

국가정보자원관리원 화재 사고로 통신사들이 제공하는 서비스도 일부 중단되는 등 영향을 받았다.
29일 통신업계에 따르면 SK텔레콤[017670], KT[030200], LG유플러스[032640] 등 통신사는 이번 사고로 정부 데이터 활용이 어려워지면서 휴대전화 등 결합 신청 시 공공 마이데이터 인증 서비스 등 제공에 어려움을 겪었다.
KT는 지난 27일 홈페이지 공지 등을 통해 상품 주문 시 배송지 주소 찾기와 휴대전화 등 결합 신청 시 공공 마이데이터 인증 등 관리원에서 제공받는 KT.com 및 마이케이티 앱의 일부 서비스가 중단됐다며 "관리원에서 복구가 완료되는 대로 서비스가 재개될 수 있도록 하겠다"고 알렸다.
KT는 이날 해당 서비스들이 모두 복구됐다고 알렸다.
LG유플러스와 SKT도 결합 할인 신청 시 공공 마이데이터 인증이나 전자문서지갑 서비스 등이 이번 사고의 영향을 받았으나 현재는 복구돼 정상적으로 작동하고 있다고 이날 밝혔다.
다만 통신3사 모두 주민등록증 사진 진위 확인 서비스는 아직 복구되지 않았다고 전했다.
