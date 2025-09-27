“갑자기 쏟아진다?” 오늘 오후, 전국 곳곳 ‘기습 비’ 주의보

토요일인 27일은 전남권과 제주도에 비가 내리는 가운데 중부내륙을 중심으로는 일교차가 크게 나타나겠다.

기상청은 이날 새벽부터 전남 남해안과 제주도에, 오후부터 그 밖의 전라권에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠고 늦은 밤 충남에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다고 예보했다.

전날부터의 예상 강수량은 △전남 남해안 10~50㎜ △광주·전남(전남 남해안 제외) 5~20㎜ △제주도 10~60㎜ 등이다.

세벽부터 아침 사이 경기 남부와 강원 내륙, 충청권 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

해안에 위치한 교량과 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니 차량 운행 시 감속 운행해 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 11~19도, 최고 23~26도)보다 조금 높겠다. 특히 이날까지 중부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 크게 나타나는 곳이 있을 것으로 보인다.

아침 최저기온은 14~21도, 낮 최고기온은 24~29도 사이를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 19도, 수원 17도, 춘천 16도, 강릉 17도, 청주 18도, 대전 18도, 전주 18도, 광주 20도, 대구 19도, 부산 22도, 제주 24도다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 27도, 수원 27도, 춘천 27도, 강릉 26도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 28도, 광주 27도, 대구 27도, 부산 28도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준으로 전망된다.

