유통업계, 한가위 맞아 ‘건강 트렌드’ 반영 추석 선물세트 인기

민족 최대 명절인 추석이 다가왔다. 올해는 ‘저속노화’, ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 등 건강을 중시하는 소비 트렌드가 확산되면서, 간편하게 영양을 챙길 수 있는 실용적인 제품들이 추석 선물로 주목받고 있다. 균형 잡힌 영양을 제공하는 두유를 비롯해 저당 소스류, 단백질 간식 등 다양한 제품들이 연이어 출시되며 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있다.

각사 제공

28일 유통업계에 따르면 정식품은 추석을 맞아 ‘베지밀 선물세트’와 ‘그린비아 케어 시리즈’를 선보였다. ‘베지밀 선물세트’는 균형 잡힌 영양과 고소한 맛을 갖춘 프리미엄 두유 3종으로 구성됐다.

‘베지밀 고단백 두유 플레인’은 설탕을 첨가하지 않아 달지 않으면서도 콩 본연의 담백한 맛을 살렸으며, 식물성 단백질 12g과 필수 아미노산 BCAA, 비타민B군 등을 함유해 균형 잡힌 영양 섭취가 가능하다. △국산 검은콩의 고소한 맛에 칼슘과 인을 적정 비율로 설계해 칼슘의 흡수율을 높인 ‘베지밀 검은콩 두유 고칼슘’ △칼슘, 비타민D, 오메가3 지방산 등 시니어에게 필요한 영양 성분을 더한 맞춤형 제품인 ‘베지밀 5060 시니어 두유’도 준비됐다.

정식품의 국내 최초 특수의료용도식품 브랜드 ‘그린비아 케어 시리즈’ 3종도 맞춤형 영양 선물로 이목을 끈다. ‘그린비아 영양 케어’는 단백질·지방·탄수화물 등 3대 영양소와 26종의 비타민·미네랄을 균형 있게 담아 바쁜 아침 간편하고 든든하게 영양을 섭취할 수 있다. ‘그린비아 당 케어’는 당뇨 환자 맞춤 영양 설계로 혈당 관리에 도움을 주며, ‘그린비아 캔서 케어’는 항암 치료 전후 회복기에 체력 보충과 영양 섭취를 돕는다.

동원홈푸드는 추석을 맞아 건강을 고려한 비비드키친 저당·저칼로리 소스 선물세트 3종을 선보였다. 선물세트는 저칼로리 소스와 명절 음식 준비에 활용하기 좋은 제품들로 꾸려졌다. ‘저당 소스&드레싱 선물 세트’는 비비드키친 저칼로리 토마토케찹과 저당 참깨, 오리엔탈 샐러드 드레싱, 굴소스 등으로 구성됐다. ‘저당 한식 조리 양념 선물세트’는 잡채, 불고기, 멸치볶음 등 명절 음식 및 반찬류에 활용할 수 있는 제품들로 구성됐으며, 설탕 대신 알룰로스를 활용해 100g당 당류 함량을 3g 이하로 낮췄다. 이외에도 저당·저칼로리 소스와 한식 조리 양념 등 8종이 포함된 ‘종합 선물 세트’도 준비됐다.

하림은 건강과 실속을 앞세운 선물세트를 출시했다. ‘하림 The 담백세트’는 닭가슴살을 한입에 쏙 들어가는 크기로 손질해 맛있게 밑간 한 ‘동물복지 IFF 큐브 닭가슴살’로 구성되어 있으며, 프라이팬이나 에어프라이어로 익히기만 하면 퍽퍽하지 않고 촉촉한 닭가슴살 요리를 즐길 수 있다. 24시간 이내 도계한 신선한 닭과 몸에 좋은 7가지 부재료, 콜라겐이 많은 닭발을 4시간 이상 고아 내 깊고 진한 육수로 만든 ‘하림 삼계탕 세트’와 동·식물성 3종 복합 단백질과 식이섬유가 듬뿍 들어간 ‘오늘단백 프로틴 쿠키 선물세트’도 있다.

오트리푸드빌리지는 연령대나 가격대 별로 선택 가능한 견과류 선물세트를 다양하게 선보였다. △기존의 ‘고메넛츠’를 기본으로 카무트가 포함된 ‘고메앤카무트 선물세트 6종’ △고메넛츠와 프로틴 견과로 구성된 ‘고메앤프로틴견과 선물세트’ △고메넛츠와 죽염으로 시즈닝한 죽염 견과가 포함된 ‘고메앤죽염견과 선물세트’ 등이 대표적이다.

