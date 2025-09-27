계명대, 중남미·동유럽 한국교육원과 유학생 유치 협약

계명대학교는 중남미(멕시코·브라질·아르헨티나·파라과이), 동유럽(우크라이나) 한국교육원과 유학생 유치와 국제교육 교류를 주된 내용으로 한 업무협약을 했다고 27일 밝혔다.

협약을 통해 대학은 한국교육원이 추천한 외국인 학생에게 입학 절차를 간소화하고 장학금을 지원하는 등의 혜택을 제공하고 ‘브릿지 투 계명’(Bridge to Keimyung) 캠프 참가도 지원한다.

중남미·동유럽의 한국교육원과 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 계명대학교 제공

이 캠프는 유학에 관심있는 외국인 학생을 대상으로 대학이 체류 비용을 부담해 단기로 운영한다. 한국교육원은 계명대에 우수 유학생을 추천하고 다양한 국제교육 교류 프로그램을 운영하는 방식으로 협력한다. 계명대에는 현재 총 61개국 3862명의 외국인 유학생이 재학 중이다.

대구시 라이즈(RISE) 사업의 일환으로 조만간 베트남 하노이에 ‘투이로이-계명 대구글로벌센터’가 문을 열 예정이다. 센터는 대구 유학 지원은 물론 한국어와 한국문화를 기반으로 한 국제교육 교류를 확대해 글로벌 도시 대구 홍보 거점으로 활용할 계획이다.

또한 대학은 미국, 일본 등 총 23개소의 한국교육원과 협약을 맺었다. 재외한국교육원은 '재외국민의 교육 지원 등에 관한 법률'에 따라 교육부가 해외에서 운영하는 기관으로, 총 22개국 47개소를 설치했다.

김선정 계명대 국제부총장은 “이번 협약을 계기로 문화적 다양성을 확대하고 향후 유학생 유치 국가를 다변화할 계획”이라며 “앞으로도 한국교육원과 협력을 통해 유학생 유치의 공적 기반을 마련하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지