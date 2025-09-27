대구권 광역철도 원대역 설계 당선작 공개…2029년 완공 목표

대구시가 국가철도공단이 추진하는 대구권 광역철도 원대역 신축사업의 설계공모 당선작이 선정됨에 따라 조감도를 공개했다.

27일 시에 따르면 이번 공모에서는 종합건축사사무소 근정이 출품한 ‘예술이 깃든 대구 문화 정거장’이 당선작으로 뽑혔다.

대구권 광역철도 원대역(가칭) 신축 조감도(안). 대구시 제공

당선작은 북구 성내3동과 고성동을 연결하고 도시철도 3호선 달성공원역과의 환승 편의를 고려해 다양한 연결 통로와 주민 소통 공간을 조성한 점이 높은 평가를 받았다.

역사는 대구 섬유산업을 모티브로 단절된 두 지역이 실타래처럼 이어지는 모습을 형상화했다. 역사 내외부에는 아트갤러리, 플랫폼 뮤지엄, 스테이션 라이브러리 등 예술과 문화를 체험할 수 있는 공간을 마련했다. 시는 내달부터 기본 및 실시설계에 착수해 2029년 완공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

허준석 시 교통국장은 “원대역 신축은 단절된 성내3동과 고성동, 그리고 대구권 광역철도를 연결하는 핵심 거점으로, 시민들의 이동 편의와 지역 커뮤니티 활성화에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지